Maratón de Reyes: Julián Molina y Fede Bruno son los máximos candidatos

Esta noche se pondrá en marcha la 41ª edición de la Maratón de Reyes de Concordia, donde se espera que una verdadera multitud compita a lo largo de los 10 y 5 kilómetros.

Desde las 20 se largará la prueba que tendrá a varios atletas de elite como candidatos a la victoria. Cabe destacar que la largada y llegada será en la zona de la Ex Estación Norte.

El año pasado, el paranaense Julián Molina fue el verdugo del local Federico Bruno y se quedó con la victoria y hasta estableció el nuevo récord del circuito con 29 minutos 31 segundos.

El atleta de 26 años que compite para el Atenas Runing Team de Rosario llega de ganar en la Maratón de los 2 años de Río Cuarto, donde también estableció récord de circuito, por lo que se perfila para ir en busca de su segundo éxito personal.

En tanto que el concordiense Bruno llega de ganar hace una semana en la prueba de San Fernando en Punta del Este. El atleta olímpico ha conseguido cinco victorias en su ciudad natal y quedó establecido como el récord de victorias.

Será uno de los que pugnarán por subirse a lo más alto del podio y máxime que corre con el aliento de su gente. Se espera por una carrera similar al año pasado, donde estos dos atletas pelearon kilómetro a kilómetro y en los últimos mil metros, Molina estableció diferencias para llegar primero a la meta. También se espera la presencia de los hermanos Cuesta de la República Oriental del Uruguay, que también hicieron podio en Punta del Este.

También estará en la conversación el local Martín Méndez que llega de un excelente segundo lugar en la San Silvestre de Buenos Aires y se perfila como candidato. Entre las mujeres estará presenta la siempre victoriosa Rosa Godoy de Río Cuarto, mientras que se espera una atractiva competencia con María Luz Tesuri de Gualeguaychú, quien ya supo ganar en Reyes. También confirmó su presencia la nueva sensación del atletismo, como lo es Fedra Luna Sambrán. Carina Fuente Alba de Buenos Aires también dirá presente, mientras que se espera por Mariela Ortiz, Mariela Ovejero, Patricia Ponce son otros de los nombres rutilantes.

Anoche se efectuó la conferencia de prensa, previo a la largada y el director de la prueba, Marcelo Flores indicó que “la principal novedad de este año es que la largada de los 5 kilómetros será en Avenida San Lorenzo y Eva Perón.

En años anteriores el lugar era en Plaza España, que es un lugar muy lindo y simbólico, pero es un cambio que se hace a pedido de los corredores, para comodidad de ellos, para que la largada y la llegada les quede cerca. Sobre todo para los corredores que vienen de afuera a correr en esa distancia”.

Por último, Flores pidió “la colaboración de todos los vecinos que respeten el circuito y no se interpongan en la calle por donde pasan los corredores. Es imposible vallar todo el circuito, son 10 kilómetros, más las cuadras que se suman para completar la distancia de 5 kilómetros. Por eso en determinadas zonas no hay vallas, y es importante que el vecino se quede arriba de la vereda, así el corredor no tiene ningún inconveniente al pasar y cuidamos la integridad física de todos los participantes”. A su vez pidió que “no estacionen los autos en el circuito.

Se puede consultar en el Facebook de la Maratón de Reyes donde está el mapa detallado, para que todos sepan y conozcan bien”. Además, indicó que “el día sábado en el radio céntrico, las calles del circuito van a estar cortadas al tránsito des de las 14 horas, y en el resto del recorrido desde las 18”.