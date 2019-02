Maradona sorprendió a todos con la comparación de sus Dorados y la Selección argentina

Cada vez que Diego Maradona habla, deja alguna frase fuerte que luego es replicada en todos lados. Y esta vez, no fue la excepción. El argentino está transitando un buen momento en su carrera dirigiendo a Dorados de Sinaloa y se lo nota contento.

El conjunto mexicano empató 1 a 1 con Querétaro y pasó a los octavos de final de la Copa MX. Tras el encuentro, el Diego habló en conferencia de prensa y llenó de elogios a su plantel. Al punto que la comparó con la Selección Argentina en la que el propio 10 jugó y dirigió.

"Me enorgullece el nivel y la entrega que tuvimos. Soy un hombre muy agradecido al fútbol, me dio todo. Y la verdad, puedo decir que estoy en un plantel maravilloso. Y es el mejor plantel en el que estuve en todos lados que fui, incluso la Selección Argentina", soltó Maradona en conferencia. El argentino fue el entrenador de la Mayor desde el 2008 hasta el 2010.

Además, avisó que "vamos a llegar hasta donde podamos en la Copa, ojalá podamos levantarla, pero no soy adivino. También, si quedamos afuera, no nos vamos a recriminar nada porque estamos haciendo las cosas bien y cada jugador de Dorados es un ejemplo. He estado en muchos planteles y no veía la camaradería que hay acá", cerró.





Fuente: tnt sports