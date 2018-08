Maradona: "Si Tevez es macrista, no es más el jugador del pueblo"

"Si Tevez es macrista, no es más el jugador del pueblo" disparó Diego, en referencia a la relación que el Apache mantiene con el Presidente. Desde que volvió a Boca, el Apache tiene un perfil político más marcado y ha declarado a favor de Macri ("No entiendo los insultos al Presidente") y de Daniel Angelici, por quien hizo campaña en las últimas elecciones.

Para Macri, Diego guardó los dardos más venenosos, que soltó cuando le preguntaron cómo veía al país:"Muy mal, veo todos los días aumentos de tarifas, de transporte, de esto, de lo otro. Veo que la gente no puede comer, que no llega a fin de mes. La inflación está por las nubes, con sueldos viejos y tarifas nuevas. Me parece que Macri no entendió nunca qué significa ser argentino. Él vivió toda la vida en Europa o se iba de vacaciones a Brasil, no sé... Porque hay que acordarse de cuando fue a La Boca y dijo "fango" mientras estaba pisando el barro. Barro, barro, es barro... Es tierra y agua, se forma cuando llueve, pero él no lo conoce. Aparte fijate que no sabe leer, yo leo mejor que él y estudié en la General San Martín de Fiorito. Lo que pasa es que el nene de papá también puede ir pasando de grado llevando un día al padre al colegio".