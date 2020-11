Maradona será operado por un edema en la cabeza

Nota Relacionada: La palabra del médico de Diego Maradona: "Diego no entró con un cuadro de ACV"

"Lo vi desganado, más enojado, a veces no me quería recibir. No había que esperar a que pase algo grave", afirmó el médico y contó: "Diego Maradona perdió peso porque venía entrenando y alimentándose bien".

"Sé que él puede estar diez mil veces mejor. Traerlo acá ayuda, vamos a ver cuánto se queda. No está en una terapia intensiva. Mi idea es tenerlo al menos tres días y ajustar tratamientos que tenía previamente. No hay ninguna urgencia que se esconda ni nada de eso", agregó.

"Le dije que la idea era venir acá y me dijo 'tengo que dirigir el domingo'. Le dije que venga conmigo y va 'a estar para jugar'", cerró Luque.

La operación de Cristina

En 2013 la presidenta Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se sometió a una operación en la cabeza después de que le diagnosticaran una "colección subdural crónica". Una intervención que si bien según los especialistas es relativamente sencilla, la dejó apartada de sus obligaciones como mandataria durante un mes.

La colección (o hematoma) subdural es una acumulación de sangre -o en algunos casos de otros líquidos- en la zona que está entre el cráneo y el cerebro. Ocurre con frecuencia tras una contusión en la cabeza.

En aquel momento la información oficial anunció que la actual expresidenta sufrió un traumatismo craneal. "En la corteza cerebral tenemos venas muy finitas que por lo general no tienen mucha importancia, pero cuando se rompen producen una hemorragia", explicó el neurocirujano Pablo González.