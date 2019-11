Maradona se fue de Gimnasia

Diego Maradona dejó este martes de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. La novedad fue confirmada por el presidente de la institución platense, Gabriel Pellegrino, en declaraciones a radio La Red.

"Maradona ya no es más el técnico de Gimnasia. Él dijo que está para sumar, no para dividir", dijo Pellegrino, quien el haber anunciado que no se presentará en las elecciones del sábado desencadenó la salida del cuerpo técnico encabezado por Diego.

Embed "Maradona ya no es más el técnico de Gimnasia. Él dijo que está para sumar, no para dividir", Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, en #DeUna con @gustavohlopez ⚽ https://t.co/XN2tD7OIJD — Radio La Red AM 910 (@radiolared) November 19, 2019

"La unidad fracasó", expresó Pellegrino en referencia al acuerdo entre los dos candidatos que participarán en las elecciones para que quien resulte vencedor sume a todos los sectores a las distintas áreas del club y permita la continuidad de Maradona como entrenador.

Por otro lado,el directivo anunció que el equipo será dirigido por Mariano Messera cuando el Lobo reciba el domingo a Arsenal.

Embed "Contra Arsenal dirige Messera", Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, en #DeUna con @gustavohlopez ⚽ https://t.co/XN2tD7OIJD — Radio La Red AM 910 (@radiolared) November 19, 2019

Diego Maradona estuvo en su cargo apenas ocho partidos, en los que cosechó tres victorias y cinco derrotas.