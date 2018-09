Maradona reveló que tuvo ofertas de Argentina

Diego Armando Maradona fue presentado este lunes en Dorados de Sinaloa, club mexicano al que llegó hace muy pocas horas y causó un gran revuelo.

Las frases más importantes del entrenador argentino.





"Podrán decir un montón de cosas, pero desde que yo dejé la enfermedad, hace 15 años, por ahí decían el dopaje, el dopaje. Y yo me estaba consumiendo. Yo quiero explicar que cuando yo tomaba era un paso para atrás, y lo que tiene que hacer un jugador de fútbol es ir para adelante. Se cortó todo esto gracias a mis hijas. Me quedé sin una moneda, volví al trabajo, me convenció mi hija la más chiquita, la de cuatro años, decía que yo había vivido cosas con Dalma y con ella no había vivido. Cuando yo estaba en coma y ella me tocaba la sábana para que me despertara".





"Después salí, y como todos somos juzgados y como todos creemos tener la palabra de la verdad, me pregunto cuánta gente hay acá que hace peores cosas que nosotros y no salen en los diarios. Yo vine a trabajar. Vine a dejarles mi corazón como lo dejé en Fujairah, que me hacía todos los días 300 kilómetros para laburar. Cuando pongan que el club tiene cero títulos, pongan un ascenso".





"Ahora le voy a hablar a la gente de Culiacán. No venimos de paseo, de vacaciones. Necesitamos que la gente esté con nosotros. Si la gente está con nosotros, más lo que yo les pueda inyectar a los jugadores anímicamente, va a ser bravo ganarnos. Y vamos a buscar los partidos. No me gusta defenderme. Les agradezco con toda el alma a los que me quieren y a los que no, les agradezco que hayan venido a escucharme".





"Tengo un amigo llamado Mohamed, que cada vez que nos comíamos un asado se me ponía a contar historias de Dorados. Tenía ya casi firmado con los bielorrusos, no llegamos por el tema de los jugadores, lo dejamos para mucho más adelante, porque yo me pienso quedar mucho tiempo acá".





"Ahora vamos a decirles a todos los muchachos que yo hice cosas que no hay que hacer, cada pelota es nuestra, cada pelota se traba con la cabeza. No tuve la oportunidad de hablar con los muchachos. Mañana tengo una reunión con todos y cada uno de ellos. Lo que vimos, lo vimos por videos".





"Yo escuchaba por televisión hoy, Maradona no sabe quién es el 3 de... ¿Y vos sabés de astronomía? Me llevan a lugares que adonde me buscan me van a encontrar. Yo no me escondo. Lo juro por los dos que tengo arriba, por mamá y papá. Si jugamos, estoy dispuesto, porque sé que es su trabajo. Nos toca llevarnos un elefante al hombro y no es poco. Yo no me escondo, ni mato ni miento".





"Emocionalmente estoy en el mejor momento de mi vida, tengo alguna que otra peleíta con mi ex mujer. Antes no sabía lo que era acostarme ni sabía lo que era una almohada, por eso acepté la oferta de Dorados. Nosotros los partidos los ganamos adentro de la cancha. El sacrificio de los jugadores es toda la semana. Acá no hay jugador lesionado si el doctor no me lo dice".





"Yo vine con Luis Islas de segundo, hemos visto muchos videos. Estamos hablando con mucha gente que pasó por acá, incluso el "Turco" (Mohamed). El cuerpo técnico lo vamos haciendo a medida que conocemos a los jugadores. Tenemos un preparador físico argentino acá muy competente. Y el que estaba con nosotros en Fujairah se fue con Heinze a Vélez".





"¿Por qué acepté Dorados? Porque no me fue a buscar el América. Me vino a buscar Dorados y yo respeto a América y Dorados. Yo perdí mucho tiempo sin trabajar, haciendo cosas feas. Hoy me quiero levantar todos los días para darle algo lindo a Dorados".





"Yo no vengo a resolver el fútbol mexicano. Vengo a darle una mano a Dorados y Dorados me la da a mí. Yo quiero que México haga partidos importantes, que se codee con Alemania, Holanda, Bélgica, no tiene que jugar más con El Salvador, con un rejuntado que hagamos acá. México puede ser potencia. El partido que le gana a Alemania es un señor partido, es para verlo tranquilo, fumándose un faso. Faso no tiene que faltar. Eso es fútbol. Pensar, pensar y salir rápido. Y México lo domó y le ganó el partido".





"Tuve ofertas en Argentina, importantes, a largo tiempo y quedarme a morir ahí. Yo estuve hablando con Evo (Morales), me ofreció la selección boliviana, Maduro me ofreció la selección venezolana. Pero me siento con ganas de patear césped, ya vendrán momentos en los que voy a tener que decirle que sí a uno de los dos. Lo de Dorados es importante en mi vida, para mi familia. Vengo con todas las ganas".