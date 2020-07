Maradona: "No hacía falta que nos robaran como nos robaron"

A 30 años de lo que fue la final del Mundial de Italia 1990, el ídolo Diego Armando Maradona compartió una publicación en sus redes sociales en la que recordó lo que fue el duelo ante Alemania y aseguró: "No hacía falta que nos robaran como nos robaron".

"Este es el video que a uno le gustaría no subir nunca. Los alemanes llegaron enteros. Y nosotros jugamos en llantas. No hacía falta que nos robaran como nos robaron. A mis compañeros, les pido disculpas. Porque el maltrato que sufrieron durante todo el Mundial fue por mi culpa. Y todo lo que me tocó vivir a mí, después, fue por ganar partidos que no debía ganar. Pero si eso sirvió para hacerlos felices, volvería a hacerlo", expresó el Diez junto con un video en el que se observa un resumen de lo que fue la derrota ante el combinado alemán.

image.png Maradona fue durísimo con el árbitro Codesal por la final ante Alemania en el Mundial de Italia 1990.

En el video que publicó Maradona se observa un resumen de lo que fue la derrota ante la Selección de Alemania en la final de la mencionada cita mundialista.