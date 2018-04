Maradona no ascendió y renunció a su cargo

Al Fujairah, dirigido por Diego Maradona, empató este viernes como visitante ante Khor Fakkan por 1 a 1, por un error grosero de su arquero, y se quedó sin el ascenso a la primera categoría del fútbol de los Emiratos Árabes Unidos en la última fecha del torneo División 1.

Embed Tremendo error del arquero de Al Fujairah que le negó el ascenso al equipo dirigido por Diego Maradona. Una lástima, merecían subir, gran campaña, invicto, y tercero en la liga. pic.twitter.com/mQIN9FEcmh — Diego Ruscitti (@diegoruscitti) 27 de abril de 2018

Embed Al Fujairah: Maradona consoló al arquero tras el error que los dejó sin ascenso. pic.twitter.com/OouEIq80EX — ElCanciller.com (@elcancillercom) 27 de abril de 2018

Los dirigidos por Maradona finalizaron invictos y terceros con 44 unidades, pero no les alcanzó para el segundo ascenso porque Al Kalba (46) derrotó a Al Oruba por 1 a 0 y finalizó subcampeón en el certamen que consagró a Bani Yas (49).Al Fujairah se puso en ventaja en el segundo tiempo con el tanto de Fahad Sabeel, pero de inmediato llegó la igualdad de Khor Fakkan con un tiro libre de media distancia que tuvo una flojísima respuesta del arquero Saeed Sadeq.Es que luego de desviarse en un jugador del Al Fujairah, Saeed Sadeq quedó mal parado y pelota se le escurrió entre las manos cuando parecía que no tendría inconvenientes en controlarla.Maradona se agarró la cabeza con las manos en ese preciso instante y una vez finalizado el partido consoló a sus dirigidos, algunos de ellos desplomados en el campo de juego con lágrimas en el rostro.En tanto, Saeed, quien fue increpado por su compañero Fahad una vez concretado el empate, recibió el abrazo y consuelo del ex arquero Luis Islas, integrante del cuerpo técnico de Maradona.