Maradona sobre el árbitro más odiado: "Si le tocó estar enfermo, por algo fue"

Diego Armando Maradona, actual DT de Dorados de Sinaloa, acusó de "ladrón" al ex árbitro mexicano Edgardo Codesal, quien dirigió la final del Mundial de Italia en 1990, y aseguró que no lo perdonará, ya que lloró "mucho por su culpa".



En la previa del primer cruce de cuartos de final del ascenso mexicano ante Mineros, el DT de Dorados brindó una entrevista con el diario español Marca en la que acusó de "ladrón" al árbitro de la recordada final ante Alemania en el Mundial de Italia 1990.



"Mejor no acordarse (de Codesal). Es un ladrón", apuntó el "diez", que aseguró no importarle el delicado momento de salud que atraviesa el ex árbitro.



"No me importa. Lloré mucho por culpa de Codesal. Ojo, tampoco me río de la mala salud de nadie. A nadie le gusta estar enfermo. Pero si le tocó, por algo fue", afirmó.





El diálogo con Marca:

Periodista -Una última sobre fútbol mexicano. ¿Se acuerda de Edgardo Codesal (el árbitro mexicano que pitó la final del 90 y cuya decisión de darle un penalti a Alemania hizo campeón a este equipo). ¿Se acuerda?

Maradona -Mejor no acordarse. Un ladrón...

Periodista -Me dicen que está pasando un mal momento de salud... (me interrumpe).

Maradona -No me importa, no me importa.

Periodista -¿Pero aún no le ha perdonado?

Maradona -Lloré mucho por culpa de Codesal. Ojo, tampoco me río de la mala salud de nadie. A nadie le gusta estar enfermo. Pero... si le tocó, por algo fue.