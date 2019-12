Maradona continuará en Gimnasia en el 2020

Diego Armando Maradona no se moverá del Bosque. Pelusa confirmó este jueves que en 2020 continuará al frente de la conducción técnica de Gimnasia y Esgrima La Plata. Lo sostuvo luego de la confirmación del actual presidente Gabriel Pellegrino como candidato a la reelección el 15 de este mes.

"Aprovecho para hablar del presidente, de mi presidente. Hoy me dio una gran noticia, me dio la noticia de que me quedo", señaló Maradona en declaraciones al programa Cielosports, de radio La Cielo de La Plata.

Embed [AHORA] #GELP #CGE "Aprovecho para hablar del presidente, de mi presidente. Hoy me dio una gran noticia. Me dio la noticia de que me quedo. Me confirmó que va a ir a la elección, vamos a armar un equipo duro”, #Maradona en @cielosports pic.twitter.com/6e3p1zDR2X — Cielosports (@cielosports) December 5, 2019

Maradona contó que Pellegrino "va a hacer todo lo posible con mucha gente de Gimnasia que quiere de verdad al club, y va a armar un equipo duro para ganar todo lo que se pueda. Necesitamos 40 goles, pero 35 también son bienvenidos", refirió entre risas. Y amplió: "El tema gol es un problema para nosotros, porque siempre tenemos que ir atrás del resultado".

Maradona expresó que "los muchachos están bien y el presidente está fantástico, es una gran noticia", y agregó que "por ahí había gente que no creía en este Gimnasia y no creía en él. Pero hoy me dio la noticia de que todos esos que estaban en contra quieren que Gimnasia hoy sea grande, y lo vamos a hacer más grande de lo que es", puntualizó.