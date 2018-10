Maradona consuela a un jugador correntino que perdió la final con Entre Ríos

Embed



En una nota de El Gráfico recuerdan que a fines de 1973, Diego recién cumplía 13 años cuando le tomaron la foto en el campeonato que se jugó en Embalse, una localidad del Valle de Calamuchita, que es conocida por sus populares y solidarios hoteles de la Unidad Turística (UTE).





Hace 45 años Maradona miró, junto a Don Diego, la final en donde el equipo entrerriano derrotó a la selección de Corrientes.





Diego, que jugaba en la categoría juveniles perdió la final con Santiago del Estero. El 10 lo recordó en su libro: "Con Los Cebollitas perdimos la final del Campeonato Nacional, en Río Tercero (sic), Córdoba. Nos ganó un equipo de Pinto, Santiago del Estero, dirigido por un señor llamado Elías Ganem. Su hijo, César, me vio tan amargado, que se me acercó y me dijo: 'No llorés, hermano, si vos vas a ser el mejor jugador del mundo...'. Todos creen que me regaló su medalla de campeón, pero nada que ver: se la quedó él y bien ganada que la tenía", supo narrar Maradona en su libro Yo soy el Diego de la gente.





En el día del cumpleaños de Diego Armando Maradona, Sudestada, publicó una foto histórica en donde El Pelusa consuela a jugador correntino que perdió la final de los juegos evita de 1973 frente a Entre Ríos.