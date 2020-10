Maradona: a 25 años del regreso a Boca

El astro, quien saltó al campo de juego para el delirio de la feligresía "Xeneize" con un novedoso mechón amarillo en su cabeza, dejaba atrás una inactividad de 15 meses por la sanción que le había impuesto la FIFA por el doping positivo en el Mundial de Estados Unidos 1994 por una ingesta de efedrina, y volvía a ponerse los pantalones cortos luego de una breve experiencia como entrenador, primero en Mandiyú de Corrientes y luego en Racing.

El "10" lucía la cinta de capitán y atravesaba la madurez de su carrera, con la magia intacta de esa "zurda" prodigiosa que había cautivado a los hinchas de Boca 14 años atrás, en 1981, cuando descolló en el equipo que ganó el Metropolitano, antes de marcharse a Barcelona para iniciar su carrera en el Viejo Continente.

El equipo era dirigido por Silvio Marzolini, una gloria del club fallecida este año que también lo había conducido en el título de 1981

Hubo esa tarde 50 mil almas "Xeneizes", banderas con dedicatorias especiales al ídolo, globos azules y amarillos, bengalas de humo y amor genuino de una hinchada que lo tenía como emblema, en épocas en que los títulos escaseaban.

El equipo era dirigido por Silvio Marzolini, una gloria del club fallecida este año que también lo había conducido en el título de 1981. Luego, en 1982 y tras el Mundial de España, Diego se marchó a Europa pero el idilio no se cortó, por el contrario, el pueblo "Xeneize" le brindaba amor a la distancia y festejaba como propios sus éxitos, sobre todo en la etapa en el Napoli de Italia y fundamentalmente cuando deslumbró al mundo en el Mundial México '86 con la camiseta de la Selección argentina.

Las súplicas para que regrese se hacían canción cada vez que Diego visitaba como un hincha más "La Bombonera", con el himno: "Vamos Boca, ponga huevos, griten todos, para que vuelva el Diego".

En ese partido ante los santafecinos, la tarde del regreso a su casa, Boca se impuso por 1-0 con un gol anotado por Darío Scotto en el minuto 89, con un certero golpe de cabeza tras un centro de Cristian 'Kily' González.

Esa tarde también quedó grabada a fuego una de las frases históricas del "10" luego de protagonizar una discusión subida de tono con Julio César Toresani, fallecido hace un año y medio, que el árbitro Francisco Lamolina castigó con tarjeta roja para el mediocampista 'Sabalero'.

La jugada se originó en una violenta entrada de Claudio Caniggia sobre Dante Unali, que provocó la reacción de Toresani contra el "Hijo del Viento". Ahí apareció en escena Diego, quien lo invitó a pelear y después, en el vestuario, inmortalizó la frase "Te espero en Segurola y Habana", domicilio donde residía en el barrio porteño de Villa Devoto.

La campaña de Boca ese año fue buena, hasta que en la recta final el equipo de Marzolini protagonizó una debacle que dejó el Apertura en manos de Vélez, que alzó el título con 41 puntos y le sacó seis de diferencia, junto a Racing y Lanús.

Diego continuó en Boca hasta que se retiró, también en octubre, pero de 1997, en el estadio Monumental ante River.

Esa vez Diego no salió a jugar el segundo tiempo del partido que Boca le ganó a River por 2-1, con goles de Martín Palermo y Toresani, su exrival que luego se transformó en compañero en la recta final de su carrera.

Aquél 7 de octubre de 1995 fueron 50 mil en La Boca y millones que siguieron por TV el regreso de Maradona, en una Bombonera que se vistió de gala para brindarle un merecido homenaje a un símbolo del fútbol mundial que, próximo a cumplir 60 años, hoy es el DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, aunque sigue enamorado de los colores azul y amarillo.

- Síntesis -

Boca Juniors: Carlos Fernando Navarro Montoya; Diego Soñora, Fernando Gamboa, Néstor Ariel Fabbri y Carlos Mac Allister; Julio Saldaña, Fabián Carrizo y Cristian "Kily" González; Diego Armando Maradona; Sergio Martínez y Claudio Caniggia. DT: Silvio Marzolini.

Colón de Santa Fe: Leonardo Díaz; Hugo Ibarra, Horacio Ameli, Mario Sciacqua y Dante Unali; Julio César Toresani, Ricardo Kuzemka y Marcelo Saralegui; Claudio "Turco" García, Víctor Muller y Antonio Vidal González. DT: Enzo Trossero.

Gol en el segundo tiempo: 44m. Darío Scotto (B).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Pedro Uliambre por Claudio García (C): 16m. Darío Scotto por Sergio Martínez (B):24m. Mauricio Risso por Víctor Muller (C); 34m. José Montelongo por Marcelo Saralegui (C) y 35m. Walter Pico por Julio Saldaña (B).

Incidencia, en el primer tiempo: 38m. expulsado Jullio César Toresani (C).

Cancha: Boca Juniors.

Arbitro: Francisco Lamolina.