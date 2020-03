Máquina celebró su primer gol en 2020

Hay momentos que ameritan un festejo. Muchas veces esas instancias no tienen relación con la conquista de un éxito deportivo, sino que está relacionado a lo institucional. En este sentido, Deportivo Máquina dio un paso hacia adelante que lo llevó a celebrar por primera vez en el 2020.

Después de dos años el Rojo volverá a contar con dos equipos en la temporada que se avecina de la Asociación Paranaense de Futsal. El equipo B formará parte del campeonato femenino de ascenso. La estructura fue conformada con la base del elenco B Asociación River Plate que compitió durante el 2019.

María Eva Cacciabué, una de las salonistas de Máquina A, asumió el desafío de dirigir técnicamente al muleto del Rojo. La piedra fundacional de este proyecto se colocó el 14 de enero, día en el que iniciaron los trabajos de pretemporada.

El entusiasmo por encarar este desafío queda en manifiesto durante cada jornada. Las elevadas temperaturas no fueron excusas para evitar los intensos trabajos de pretemporada. Las chicas de Máquina B quieren progresar en la disciplina. Se plantean adquirir rápidamente los nuevos conceptos deportivos que le transmite la entrenadora, pero a su vez se trazan como objetivo acceder a los playoff.

futsal máquina b 3.jpg Foto: UNO/Diego Arias

Antes de dar inicio a un nuevo entrenamiento en el playón del parque escolar Enrique Berdúc María Eva Cacciabué brindó su testimonio a Ovación sobre el proyecto que encara en la conducción técnica de Máquina B. “Desde el año pasado estaba la idea de volver a contar con un elenco B. Aye (Gillij, jugadora de Máquina A) me propuso dirigir al equipo. La verdad que no lo esperaba, pero vengo de estar parada por una lesión. Y para no desprenderme del todo le metí para adelante”.

Por cuestiones laborales es escaso el tiempo libre que goza Cacciabué. Asimismo, el amor por los colores la lleva a hacerse un espacio en su agenda. “Por Máquina hago lo que sea”, aseguró, entre risas. “Es un sentimiento que no tengo por otro club. Hice diferentes deportes, como básquet y vóley,pero el amor que le agarré al futsal, y especialmente a Máquina no lo encontré en otro deporte ni en otra institución”, reforzó.

En la continuidad de su alocución, Eva subraya la química que existe en el plantel. “Estoy fascinada con el grupo porque son chicas con mucho compromiso, muchas ganas de progresar, de aprender. Están muy bien predispuestas. Habitualmente los entrenamientos lo realizamos con el plantel completo. Además me brindan todo su afecto. Que hayan venido a representar a Máquina B es un golazo”, describió.

Comprometidas.

Agustina Treppo y Sol de Lía son dos de las chicas que durante el 2019 defendieron la casaca de River y ahora forman parte de Máquina B. Ellas explicaron porque decidieron buscar nuevos horizontes en el ámbito. “La decisión fue en conjunto. Es un deporte amateur y cuando no nos brindan demasiada ayuda se hace todo muy difícil. Surgió la posibilidad de conformar Máquina B que es un equipo grande en el futsal paranaense. Estamos re contentas y queremos aprovechar esta oportunidad que se nos presenta”, contó Agustina.

“Jugar con este escudo da un poco de miedo”, se sinceró Sol, entre risas. “Es un compromiso muy grande. Trataremos de dar lo mejor en cada entrenamiento y en los partidos. Sobra el compañerismo porque somos muy unidas. Tenemos eso a favor y después es todo trabajo. Es cuestión de entrenar y tratar de volcarlo a la cancha”, agregó Agustina.

futsal máquina b 2.jpg Foto: UNO/Diego Arias

Las chicas iniciaron su preparación dos meses antes del inicio de la competencia oficial. “La pretemporada ha sido bastante áspera, pero todo suma. Es con mucho beneficio lo que nos da Eva”, narró Sol. “El equipo te lleva al esfuerzo. No nos cuesta venir a entrenar, sino que venimos con ganas. No hemos entrado a ningún torneo de verano porque nos planteamos comenzar este proceso de cero porque la idea de juego es totalmente distinta a la que desarrollamos el año pasado. Decidimos entrenar y en el torneo meterle con toda para ingresar a los playoff”, concluyó Agustina.