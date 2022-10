Manu Urcera hizo el uno en San Nicolás

Urcera, en su giro más rápido, estableció un tiempo de 1’27”505/1000 para recorrer los 3.959 metros del circuito nicoleño y superó a Todino por 022/1000 y a Ardusso por 185/1000.

El Top 10 de la máxima categoría del automovilismo nacional se completó con Juan Tomás Catalán Magni (Ford), Matías Rossi (Toyota), Mariano Werner (Ford), Marcelo Agrelo (Ford), Nicolás Bonelli (Ford), Jonatan Castellano (Dodge) y Agustín Canapino (Chevrolet). Ayrton Londero (Torino) quedó 25°.

Tras la segunda pole consecutiva, Urcera expresó: “Feliz por este presente del equipo con un buen cierre de año. Desde que debutamos con este auto en Concordia le fuimos encontrando los caminos durante el fin de semana. Lograr el 1-2-3 en el TC no es fácil y es para resaltar. Los rivales están muy bien, por lo que hay que seguir trabajando mucho. Buscaremos pelear por la carrera y si no se da hay que sumar fuerte para llegar con posibilidades a la última carrera”.

Al mismo tiempo Todino contó: “Podía haber mejorado, pero me pasé y no pude mejorar. No sé qué va a pasar mañana con el clima. El equipo está en un gran momento, lucharemos para estar arriba en las tres carreras que queden”.

A su vez Ardusso comentó: “En mi auto no veníamos tan bien y en esta carrera dimos el salto, feliz por este resultado parcial y ojalá que podamos tener un buen domingo. Todo tiene un proceso de adaptación y ahora volvimos al lote del protagonismo, hay que seguir trabajando más fino”.

La actividad de la 13° fecha del TC y 3° de la Copa de Oro continuará este domingo desde las 9.40, 10 y 10.30, con la disputa de las tres series clasificatorias, a 5 vueltas cada una. Con estos resultados, la primera serie se largará con Urcera y Catalán Magni adelante, la segunda serie tendrá a Todino y Rossi en primera fila, mientras que la tercera batería contará con Ardusso y Werner adelante. En tanto que la carrera final se pondrá en marcha desde las 13.30 a 25 vueltas.

EN CONCEPCIÓN

En Concepción del Uruguay el Turismo Pista disputó sus series con entretenidas competencias. Las baterías de la Clase 3 fueron ganadas por el paranaense Exequiel Bastidas, Lucas Petracchini y Thiago Martínez. El paranaense Favio Grinovero corrió en la tercera serie y llegó 10°. La prueba final de este domingo partirá a las 11.30 con Bastidas desde el segundo lugar.

En Clase 2, los ganadores de los parciales fueron Pablo Vázquez, Martín Chico y Cristian Garbiglia. En la primera batería, el local Sebastián Elola llegó 16°. En la segunda, el sanjosesino Yair Etcheveste terminó 2°, el local Fabricio Scatena 4° y el concordiense Luciano Martínez 17°. En la tercera, el paranaense Juan Palacio terminó 7° y abandonó el concordienses Carlos Morier. La prueba final de este domingo comenzará a las 10.30.

En Clase 1, los vencedores fueron Joaquín Melo, Felipe Martini y Miguel Cangelaro. En la primera serie, el local Brian Dodera llegó 6° y abandonó el local Franco Bonasegla. En la tercera serie el local Facundo Tamay llegó 14°. La prueba final de este domingo se iniciará a las 9.40.