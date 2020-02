Mantiene el eje en el Universo Rojinegro

Los resultados que se registraron el fin de semana fueron celebrados por el Pueblo Rojinegro. Principalmente porque Patronato ganó en el encuentro que inauguró el 20° acto. Lo hizo después de 14 largas jornadas, pero dentro de ese período se encuentra una serie positiva de cuatro juegos en los que el Santo sumó en forma consecutiva.

El hincha también apretó sus puños porque varios de sus adversarios directos en la pelea por la permanencia resignaron unidades. Colón apenas empató como local ante Racing Club de Avellaneda y sigue sin poder sumar de a tres en el año; Central Córdoba perdió feo en Santiago del Estero ante Boca Juniors y Banfield tropezó en su visita a River en el Monumental. Solo Aldosivi sumó de a tres al derrotar a Huracán a domicilio. Esa cosecha le permitió al Tiburón salir de los puestos de descenso.

La pelea por continuar en la elite se empareja. Aunque todavía hay mucho camino por recorrer. En total restan 13 capítulos para el cierre de temporada. Tres por la presente edición de la Superliga Argentina de Fútbol y 10 juegos más por la próxima edición de la Copa de la Superliga. Serán 39 unidades que tendrán un alto valor en la tabla de los promedios.

Si bien Patronato no depende de sí mismo, sabe que no tiene demasiado margen para el error. Por eso tiene como premisa inicial sumar la mayor cantidad de unidades posibles para no estar supeditado a la suerte de sus competidores. Así lo entiende Leandro Marín.

“Estamos pensando en nosotros porque tenemos que sumar. Mientras sumemos nuestro trabajo se verá reflejado en la tabla. Tenemos que ganar la mayor cantidad de partidos posibles y después ver con quién pelearemos”, remarcó el defensor en diálogo con Ovación. El neuquino le dio un valor agregado al triunfo conquistado ante Unión de Santa Fe, sobre todo por la abstinencia de alegrías. “Fue un desahogo volver a la victoria. Nos va a dar un impulso muy importante. Esperemos seguir con la racha porque sabemos que el viernes tenemos un partido muy complicado porque Argentinos es un rival que está peleando arriba”.

La racha negativa fue de 14 juegos sin triunfos. De todos modos el equipo se acostumbró a sumar durante 2020. En este año Patronato desconoce la derrota. Acumuló tres empates consecutivos y celebró una victoria. Marín entendió que el poder ofensivo fue clave para obtener esa cosecha. “Es importante convertir, y lo estamos haciendo en todos los partidos”, recordó el ex-Boca Juniors. “Teníamos que ajustar en lo defensivo, que fue lo que hicimos ante Unión ya que pudimos conservar el cero en nuestro arco y eso es muy importante. Ahora debemos hacer hincapié en eso, en mantener nuevamente el cero en nuestro arco y seguir convirtiendo como lo venimos haciendo durante este año porque todo esto nos fortalece”, añadió.

Lo analizó. El plantel de Patronato fue licenciado el fin de semana. Leandro Marín confesó que observó la mayoría de los encuentros que se desarrollaron en la jornada. No solamente de los elencos que están involucrados en la pelea por la permanencia. En este sentido mencionó que también analizó a Argentinos Juniors, rival al que visitará el Rojinegro el viernes en el estadio Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona. El Bicho se jugará, tal vez, sus últimas cartas en la pelea por el título. Pero su atención también estará centralizada en la serie por Copa Sudamericana que deberá definir el martes en Perú ante Sports Huancayo de ese país. El juego de ida disputado en La Paternal finalizó en parda en un gol. Marín observó algunas ventajas que tendrá Patronato a raíz de la seguidilla de juegos. “Puede influir en lo físico”, dijo el neuquino.

“Me ha tocado en otros planteles jugar partidos entre semana. Es difícil para el entrenador por la decisión de tener que cuidar algunos jugadores”, redondeó el concepto. No obstante, el defensor entendió que deberán abstraerse de este dato. “Tenemos que pensar en nosotros, en dar lo mejor y jugar un buen partido”, finalizó.