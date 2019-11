Mansilla se presenta en territorio parisino

París espera por Wenceslao Peligro Mansilla. Es que el 16 Peligro se medirá con Kevin Lele Sadjo en un combate que tendrá en juego el Título Intercontinental AMB (Asociación Mundial de Boxeo).

Es otra gran y buena oportunidad que se le cruza en el camino al de Paraná, que desde hace un tiempo a esta parte viene entrenando de manera perfecta para este tipo de desafíos. Ya estuvo en Australia y México años anteriores. Ahora París es su nuevo sueño.

“Ya nos había llamado un intermediario hace unos meses para pelear con él, en lo que iba a ser la revancha entre Soro y Castaño. En ese momento estábamos comprometidos para otra pelea que no se dio y dijimos que no, pero ahora no dudamos y fue un sí automático”, comentó el entrerriano a Ovación respecto de cómo se fueron dando los pasos para esta gran y nueva oportunidad a nivel internacional.

Mansilla viene de ganar su último combate ante Fabio Barros, y desde ese éxito no paró pensando en este viaje. “Estamos muy bien entrenados, ya que después de la pelea con Barros no tuve descanso y seguí con el mismo ritmo de trabajo para llegar de la mejor manera al combate”.

Kevin Sadjo será su oponente de turno. En este sentido el paranaense comentó: “Tiene 13 peleas y está invicto. Tenemos un estilo parecido de pelea y la misma altura”.

“Es un desafío y una gran oportunidad”, no dudó en sentenciar Mansilla respecto de este nuevo paso en su carrera deportiva.

A la hora de contar cuál será su plan de pelea, el púgil que lleva 15 peleas ganadas, seis perdidas y un empate, dijo: “No tenemos que dejarnos llevar por delante y pegar nosotros sin descuidar la guardia cerrada”.