Mancuso señaló cuál es el punto débil de Messi en la selección

Alejandro Mancuso es considerado palabra autorizada para hablar del rosarino Lionel Messi y la selección. Lo avala el hecho de que haya sido el ayudante de campo de Diego Armando Maradona, cuando estuvo a cargo de la albiceleste. Y el exvolante de Boca dio detalles del comportamiento de La Pulga y contó cuál es su punto débil.

Mancuso no dudó en opinar sobre la actualidad de la selección y la posible renovación. En primer lugar, señaló la posibilidad de que su "amigo", el Cholo Simeone, dirija la albiceleste. "Es el que más me gusta. Lo conozco de chico, llegamos juntos a primera división. Somos amigos. Sé cómo trabaja, cómo piensa y lo ganador que es", manifestó.

En diálogo con Radio Villa Trinidad agregó: "No hay otro que no sea Simeone. Hoy por hoy no lo veo como entrenador de la selección porque él sabe lo que pasa en la selección y lo que pasa en el país. Me da pena que sea así. No quiere pasar ni cerca de lo que pasa en nuestro país. ¿A qué va a venir? ¿A que lo maten y que lo metan en la trituradora?".