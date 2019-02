Mañana se corre por dos buenas causas

El paranaense Aitor Luongo fue el encargado de homenajear a los submarinistas fallecidos en el ARA San Juan. Lo hizo corriendo. Primero unió Crespo con Paraná y luego Diamante con la capital entrerriana. Ahora hará otro evento, el primero tendrá el mismo fin, y uno más, ya que mañana habrá un maratón por el ARA San Juan en Paraná y será a beneficio de Luján Medina, una niña de 12 años que padece macrocefalia y necesita la ayuda de todos para poder continuar con el tratamiento.





"Cuando sucedió la tragedia del ARA yo había corrido 44 kilómetros en homenaje al ARA San Juan desde Crespo a Paraná. Fue el mismo año que sucedió todo. Este año que se cumple el aniversario lo volví a realizar, pero de Diamante, y ahí fue que comencé a hablar con familiares de los submarinistas. Ellos me agradecieron lo que había hecho y luego como yo estoy en la fuerza, soy suboficial en el Ejército, en el Liceo General Belgrano de Santa Fe, me pasaron la iniciativa para que hiciera un maratón", dijo el organizador a Ovación respecto de cómo surgió la idea de realizar este evento, y contó: "Yo ya tenía pensado realizar un maratón en homenaje a los submarinistas porque la verdad se consideran héroes para todos nosotros. Quería hacer algo para que siempre sean recordados, como por ejemplo lo hacen los veteranos de Malvinas que tienen su maratón y se hace todos los 2 de abril".





Respecto de los detalles a tener en cuenta, expresó: "El maratón es el domingo a las 8.30 con la largada. Se corre en el bulevar Racedo frente a la estación de los Bomberos. Habrá dos distancias, 5 y 10 kilómetros". A la capital provincial vendrán familiares de las víctimas y además se correrá por un fin solidario. "Vienen los familiares de los submarinistas y el otro dato importante es que vamos a ayudar a una nena que se llama Luján Medina, de 12 años, y padece macrocefalia. El día de la carrera con cada inscripto vamos a ir juntando donaciones en una urna para ayudarla y también la gente que no corre y quiere colaborar puede hacerlo ese mismo día. La idea es que ella pueda continuar con su tratamiento".





El número de participantes superó las expectativas del Luongo. Esperaba un total que fue superado. "Tenía pensando entre 150 y 200, pero por lo que voy viendo ya tengo casi 200 en la página y me están llamando de todos lados, así que tal vez haya unos 300 o 350. La verdad que es un gran número". "Más allá de los resultados lo más lindo es ayudar a la nena que tiene ese problema y poder compartir un momento alegre dentro de la tristeza de los submarinistas. La idea es que los familiares puedan homenajear a sus seres queridos, que se vea que realmente se hace algo y que no se los olvida, por lo menos acá en mi ciudad. Además es el primer maratón que se hace en el país. Ojalá que podamos mantenerlo todos los años con este homenaje y cada año agregarle un fin benéfico. Necesitamos apoyo para el futuro, para que esto se siga haciendo y con mejor organización", cerró Aitor, quien tuvo una idea brillante, que muchos tienen pero que pocos llevan a la práctica.