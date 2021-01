Malinche, la furia del metal y la pasión futbolera

Con dos discos ya editados (Nuevo Orden Volumen I y II), los chicos de Malinche ya están trabajando en lo que será el tercer material de estudio de la banda. Claro que esperan poder volver lo más pronto posible a las tablas, algo que los apasiona. Su estilo musical tiene una clara influencia de Pantera, “que es una banda que escuchamos mucho”. También reconocen el sonido de A.N.I.M.A.L, la agrupación que tiene ahora al frente a Andrés Giménez, de Metallica y Megadeth.

Malinche 2.jpg La banda de trash Malinche ya lleva dos discos editados (Nuevo Orden, Volumen I y II). Mateo Oviedo

“También tenemos un abanico bastante grande, sobre todo de lo que es el trash y el hardcore. Lo que pasa es que uno no puede quedarse con una u otra”, completó Argento.

Los integrantes de Malinche se mueren por salir a la cancha, o mejor dicho a tocar, ya que la última vez que lo hicieron fue en febrero del año pasado en Aldea Spatzenkutter. Después, la pandemia por el Covid-19 los alejó de los escenarios y también de los ensayos, ya que fuera muy pocas las veces que se juntaron.

En cuanto a lo deportivo, son futboleros a morir, aunque uno de los integrantes también siente pasión por el básquet. El amor por los colores no está tan repartido, ya que el Ruso, Gaby y Migue se reconocen hinchas de Boca, mientras que Manu es fana de River, más allá que para la sesión de fotos el baterista eligió la camiseta de la Selección de Alemania.

“Migue la rompe en el fútbol, si no se dedicaba a la música tranquilamente estaría jugando en un club”, dijo el Ruso sobre su compañero. El guitarrista despunta el vicio los fines de semana en la liga Altos del Paracao, donde defiende los colores de Poliuretanos Paraná. El miércoles se juntaron a ensayar en la casa del Flaco Martínez, un histórico músico de Paraná.

“Creo que es la tercera vez que nos juntamos acá, le estamos muy agradecidos al Flaco por el aguante que nos hace”, afirmó el Ruso en diálogo con Ovación. Sobre el recorrido que han atravesado como banda y el parate que viven por la pandemia, Argento expresó: “Uno siempre tiende a seguir creciendo y a ponerse objetivos hacia adelante, nunca frenarse. Así que estamos esperando a que se vuelva a encender el motor y salir a tocar. Así podemos seguir compartiendo experiencias con colegas de otros lugares, para poder seguir creciendo como músicos y como personas”.

En cada presentación sienten que el público va creciendo y que la banda es reconocida por el sonido que muestran arriba de un escenario.

“Tenemos gente que nos sigue mucho, son fieles porque hasta nos fueron a ver a Mendoza en su momento. Estamos contentos con nuestro público. Son una masa, los conocemos a casi todos y cada vez se suma más gente”, indicó el vocalista.

Hacía varios días que no se juntaban a ensayar y ahora están preparando los temas que formarán parte del tercer material de estudio de la banda.

“Estar ensayando acá de nuevo nos renueva las energías. Volver al barrio también es como que te dan ganas otra vez de salir a comerte el mundo de nuevo. Creo que es lo mismo que le pasa a un jugador de fútbol cuando sale desde su barrio para poder llegar a lo más alto”, expresó el Ruso.

De esa forma, el fútbol volvió a la charla con los chicos. Manu, el baterista, es hincha del Millonario y tiene que lidiar con sus compañeros que simpatizan por los colores azul y amarillo.

Malinche - Sucio Poder (Video Oficial) HD

“Siempre es tres contra uno, pero no nos peleamos tanto, incluso a veces nos juntamos para ver los clásicos y lo hacemos tranquilos”, dijo Manuel.

“Nadie es perfecto”, agregó el Ruso entre risas sobre la elección de los colores de River que hizo su compañero.

“Jugamos bastante al fútbol 5, no es que somos tan deportistas, pero lo más lindo es tomar algo después del partido. Jugar es la excusa. Hace rato que queremos hacer un desafío con otras bandas. No sé si un campeonato, pero hay que tomar la posta y organizarse. Ya es difícil que se junten a ensayar, imaginate llevarlos a una cancha de fútbol 5 para jugar un campeonato y que se pongan a correr”, afirmó José Argento.

Pero no todo es fútbol en Malinche, ya que Gaby Blanco también tuvo contacto con la Americana. “Jugué al básquet en Ciclista, siempre me gustó, desde infantiles, pero dejé porque me encontré con estos vagos (risas) y pinto el rock and roll”, afirmó.

Así, luego de algunas bromas ligadas al fútbol, los chicos de Malinche volvieron a la sala de ensayo y lo hicieron con el mismo sentimiento de compromiso con el cual salen a tocar. Están forjando el tercer disco de la banda, con un sonido brutal que sirvió para volver a sacudir el ambiente metalero en Paraná.

El nombre

La banda debe su nombre a la Malinche. Era una mujer náhuatl originaria del actual estado mexicano de Veracruz nacida en el año 1500. Fue una de las 20 mujeres esclavas dadas como tributo a los españoles, tras la batalla de Centla. Jugó un papel importante en la conquista de México Tenochtitlan. Fue intérprete, consejera e intermediaria de Hernán Cortés, con quien tuvo a su primer hijo, Martín, quien es considerado uno de los primeros mestizos surgidos de la conquista de México.