En principio se diagnosticó un esguince del ligamento de la rodilla derecha que se produjo luego de un choque con el arquero del Torito de Mataderos.





De confirmarse el primer análisis, el uruguayo deberá estar inactivo entre dos y tres semanas.

No es nada grave, pero Sebastián Ribas no tuvo el mejor arranque en Lanús. Este sábado en un partido de preparación ante Nueva Chicago, el ex delantero de Patronato salió lesionado a poco de finalizar la etapa inicial.