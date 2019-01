Maidana cerca de irse del Millonario

La noticia cayó como una bomba para los hinchas de River. Jonatan Maidana, uno de los máximos referentes del plantel, estaría cerca de abandonar el club. En las próximas horas podría definirse el pase del zaguero central, que jugó los últimos ocho años con la camiseta del Millonario.

El Toluca de México es el equipo que viene a la carga por Maidana, de 33 años. Ante este ofrecimiento, la dirigencia de River no le pondría trabas a la salida del defensor: pondría en la balanza todos los logros obtenidos en los últimos años para permitir que el jugador tenga su segunda experiencia en el exterior, tras su paso por el Metalist de Ucrania entre 2008 y 2009.

No es la primera vez que llega una oferta por el zaguero central, que en años anteriores privilegió los desafíos con River y desechó la posibilidad de hacer una diferencia económica en el exterior.

Marcelo Gallardo tampoco se opondría a la ida de Maidana. La llegada de Paulo Díaz, a quien su polifuncionalidad le permite jugar en distintos puestos de la defensa, cubriría esa ausencia. En esa posición, además, están Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

Por el momento, el defensor está realizando la pretemporada con el plantel de River en Punta del Este. Esta tarde mantendría una charla con el entrenador que sería determinante para sellar su futuro.

Si se confirma su pase al exterior, las últimas funciones de Jony con la banda roja sobre el pecho habrán sido la consagración en la Copa Libertadores tras vencer a Boca en la final en el Santiago Bernabéu de Madrid y la disputa del Mundial de Clubes en Emirato Árabes.

Maidana llegó a River en el 2010 y atravesó diversas circunstancias en la entidad de Núñez, las cuales lo llevaron a convertirse en un referente para los hinchas. Atravesó el proceso del descenso al Nacional B, volvió a Primera y luego fue uno de los baluartes en el exitoso ciclo de Gallardo. En total, consiguió 11 títulos con la camiseta del Millonario.

Juanfer ilusionado. Juan Fernando Quintero habló acerca de la posibilidad de usar la camiseta número 10 que dejó vacante Gonzalo Martínez y lanzó un mensaje acerca de su futuro que ilusiona a los hinchas del Millonario.

"El Pity ya hizo el gol en la final y la usó el año pasado, ya no es la del Pity", dijo primero, entre risas, cuando le preguntaron si usará su dorsal. "La 10 mía no es, estoy contento con la 8 y si en la Copa me toca usarla voy a estar muy orgulloso de vestir ese número. Lo que más importa es la camiseta de River", agregó el colombiano de 25 años.

Claro que la posibilidad de ver a Juanfer con la 10 de la Banda solo podría darse en la Libertadores, ya que la Superliga le prohíbe por reglamento cambiar de número en plena competencia.