Made In China tiene un gran repertorio de temas de los 80, 90 y temas contemporáneos con un estilo acústico. Entre ellos, clásicos de Radiohead, The Outfiel, The Cranberries como así también Rata Blanca, No Te Va Gustar y referentes pop como Marcela Morelo y Shakira con el fin de llegar al público con un estilo único y diferente.

Karen, la voz del grupo, apasionada por el automovilismo, tomó la palabra: “Soy una apasionada de la velocidad y adrenalina, cosa que la comparo con las presentaciones. Es muy parecido al primer tema, cuando uno piensa como lo va a tomar la gente. Una vez que se pone primera, se arranca con todo”.

made in china1.jpg Made In China, una banda con esencia propia Foto UNO / Diego Arias.

Y continuó: “Siempre iniciamos con Alone, de Heart, es el puntapié inicial para la banda. A veces pasa que no llega y debemos cambiar enseguida el repertorio, a algún tema en español para que la gente entre en clima y disfrute de lo que a nosotros tanto nos apasiona, que es la música”.

En cuanto a los temas que interpretan contó: “La onda es que temas de otra época estén presentes en la actualidad de una forma u otra. Me hubiera gustado formar parte de esos años pero hoy me doy el lujo de cantar temas que me emocionan”, expresó la China.

made in china4.jpg Foto UNO / Diego Arias.

A lo que Christian agregó: “Esto escuchamos siempre y es parte de nuestra vida. Llegamos a la música por los gustos que uno tiene y las juntadas. Fuimos sacando temas y formamos esto que hoy nos permite transmitirle a la gente una época”.

made in china3.jpg Foto UNO / Diego Arias.

Por otro lado Matías habló de cuáles son sus objetivos: “Que les guste y disfruten de lo que nosotros hacemos. Transmitir cada uno de los temas, que generen una onda copada con el público. Acá ninguno es serio, es todo un disfrute constante con muchas anécdotas y miradas”.

Los integrantes contaron una de las tantas anécdotas que tienen arriba del escenario: “En uno de los show a Matías se le cortó una cuerda y seguimos a capela junto al público. Fue algo hermoso y la gente ni se dio cuenta de lo que estaba pasando entre nosotros. Pasan cosas inesperadas y sacamos ideas de la galera”.

La banda tiene sus cábalas: “Siempre comemos antes de cada presentación para no subir con el estómago vacío y en el medio de cada show siempre aparece una que otra cerveza para hidratarse”.

En la intimidad de la banda, los integrantes contaron cómo surgió el nombre: “Todo comenzó como una joda y como todo lo que se ve, o compra, es Made In China, quedó plasmado ese nombre para que esté presente siempre entre todos”.

made in china2.jpg Foto UNO / Diego Arias.

La pandemia los obligó a parar un poco con el tema de los shows pero el 2021 arrancó con todo y disfrutando de lo que les toca transitar: “Venimos muy bien con los chicos. La alegría y la química no pueden faltar porque es la esencia de nosotros”.

Y en cuanto a las nuevas normativas contaron: “Es acostumbrarse a los nuevos tiempos y la gente debe aprender a contar con su mesa y entrada para cada presentación. Es momento de disfrutar como se puede y con las herramientas que tenemos habilitadas para poder desarrollar lo que tanto nos gusta”.

PASIONES. En cuanto a los colores de camiseta que presentó Made In China, tienen cada uno de ellos un sentido particular. Karen con la camiseta de Argentina por el amor que le tiene al país.

Matías se puso la de San Lorenzo por un abuelo que siempre los va a ver en cada presentación y se la prestó para la foto de Diario UNO de Entre Ríos. Y Christian, se puso la del clásico rival, por amor a su padre.

UN MES CARGADO. Made In China arrancó con todo 2021 y no para de dar show en la región. Mañana se presentan en el parador del Thompson desde las 19.30 y febrero tiene varias fechas confirmadas.

El 6 estarán en Birrería San Benito, actuando para la vecina localidad de la capital entrerriana. El 12 lo harán en Quinquela. Y en la previa de San Valentín estarán en Santa Fe y cerrarán el mes el 20 en San Benito, en El Bodegón.