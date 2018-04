Macri le agradeció a la "familia boquense"

El Presidente Mauricio Macri le agradeció este jueves a la "familia boquense" tras ser condecorado por la Conmebol en el Congreso que se desarrolla en un hotel céntrico de la Capital Federal, por haber conducido a Boca entre 1995 y 2017, período en el cual se conquistaron cuatro copas Libertadores de América.



"Tengo que agradecer a la familia boquense porque si me están reconociendo es por la importancia que tiene Boca en el fútbol mundial. Tuve la suerte de compartir esos años con buenos compañeros de Comisión Directiva, jugadores y técnicos de primer nivel", expresó Macri en uno de los salones del hotel Hilton, en el barrio de Puerto Madero.



"Boca estaba por encima de todos, nadie podía estar arriba de la institución. Eso nos llevó a ganar 17 títulos en diez años", agregó el ex mandatario "xeneize".



Macri recibió la Orden del Honor del Fútbol Sudamericano en el grado de Gran Collar Extraordinario, la máxima condecoración de Conmebol, por el "ejemplo de voluntad, dedicación, aporte y contribución al desarrollo del fútbol argentino y sudamericano".



El reconocimiento fue impulsado por el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien ofició como el único anfitrión en el breve acto que se llevó a cabo antes del inicio del 68º Congreso Ordinario de Conmebol.



"Hoy es un día histórico para el fútbol sudamericano. Estamos frente al presidente Macri, una persona a la que le queremos exaltar su trayectoria. Tarde pero se hace justicia, felicitaciones presidente", fueron las palabras de Domínguez, quien se disculpó por la tardanza en el reconocimiento.



Previo al discurso de Macri se exihibió un video con imágenes de la gestión de Macri al frente de la institución de La Ribera.



"Rencontrarse con estas imágenes es remover momentos apasionantes y únicos de mi vida", agradeció Macri.



"Fue una sorpresa cuando el presidente Domínguez me llamó para informarme de esta condecoración porque pasaron muchos años de mi etapa como dirigente. Las sorpresas, en general, cuando uno tiene más responsabilidades son malas pero este fue un llamado de alegría", expresó el mandatario.



"Tengo que agradecer a la familia boquense porque si me están reconociendo es por la importancia que tiene Boca en el fútbol mundial. Tuve la suerte de compartir esos años con buenos compañeros de Comisión Directiva, jugadores y técnicos de primer nivel", remarcó Macri, quien tenía 36 años cuando asumió el cargo.



"Boca estaba por encima de todos, nadie podía estar arriba de la institución. Eso nos llevó a ganar 17 títulos en diez años", agregó el ex mandatario "xeneize".



"Los primeros años fueron de reconstrucción y después vinieron los títulos. Ahora estamos haciendo lo mismo en Argentina, echando bases para crecer 20 años de manera consecutiva y erradicar la pobreza", comparó.

Macri también resaltó los valores y la importancia de la educación en el deporte y del impacto que tiene el fútbol en el mundo.

"Hablaba con (Gianni) Infantino que el fútbol es un deporte de comunicación. Los chicos conocen los países a través de sus jugadores favoritos. Por eso, cuidemos al fútbol", cerró.