Mac Allister: "Estoy convencido que mi subsecretario es inocente"

El secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister, afirmó este martes que está "convencido" que Orlando Moccagatta, subsecretario de la misma cartera, "es inocente" de las irregularidades administrativas de las cuales fue acusado, y además defendió la entrega de subsidios para importantes clubes que podrían funcionar bien sin la ayuda económica gubernamental.



Asimismo, el ex futbolista reiteró que el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) "seguirá funcionando de la misma manera y con la misma conducción", más allá de que la reforma impositiva que impulsa el gobierno nacional para el año próximo sea aprobada o no por los diputados y senadores.



"Avanzamos puertas para adentro, porque estoy convencido que mi subsecretario (Moccagatta) es totalmente inocente. Lo que estamos haciendo es suspenderlo momentáneamente y abrir una investigación para que pueda demostrar su inocencia", explicó Mac Allister, en declaraciones a radio Télam.



Moccagatta, quien se hizo un nombre en el mundo del deporte por ser el entrenador del nadador cordobés José Meolans, quedó en el ojo de la tormenta tras una investigación periodística en la cual se lo acusa de favorecer a una empresa constructora de piletas olímpicas, con la que tuvo vínculos contractuales, en diferentes provincias y municipios del país.



"Si yo pensara que él es culpable, lo que hubiera hecho es tomar otra decisión. Se hará la investigación que corresponda y, después que estoy convencido que mi subsecretario (Moccagatta) es totalmente inocente", agregó el ex futbolista, campeón con Boca en 1992, respecto de los cuestionamientos a su subsecretario.



El juninense, antes de ingresar a la función pública, era el representante de la empresa de piletas de natación Myrtha Pools y se lo acusa de recomendar a las provincias comprar con los subsidios que otorgaba la Secretaría las piscinas que él mismo vendía.



Si bien 'Tato', que el año pasado fue declarado "Ciudadano ilustre de Junín", renunció a la presidencia de Project Management Pools S.A., la firma representante de las piletas italianas, el 30 de noviembre de 2015, pero la empresa sigue manteniendo la misma dirección, el domicilio particular del funcionario.



Por otro lado, Mac Allister defendió la entrega discrecional de subsidios, que en principio debían ser utilizados para apoyar y fomentar las actividades deportivas en clubes con pocos socios, pero que, algunos casos, tuvieron como destinatarios a clubes de golf, de polo y de automovilismo.



"Decían que sobre 4.100 subsidios que dimos, había cinco o seis clubes que los habían recibido y que no tenían necesidad porque su situación económica era buena. Lo que expliqué es que, aparte de la situación económica, hay una ley y que las decisiones que tomamos están amparadas en esa ley", aclaró Mac Allister.



Y sobre los subsidios al Yacht Club de Olivos, el Náutico de Mar del Plata, el Huarpes Polo Club de San Juan y el Córdoba Golf Club, argumentó que "fueron pedidos por los municipios y las provincias, con lo cual contamos con la anuencia de ellos para dárselos".



Asimismo, el pampeano aseguró que "el Enard seguirá funcionando de la misma manera y con la misma conducción. No cambiará la forma jurídica, que es lo más importante".



"En principio, en caso de que se apruebe el proyecto en diputados y senadores, lo que cambiará será el financiamiento", dijo Mac Allister sobre el proyecto de reforma impositiva que impulsa el gobierno nacional para el año próximo le quitaría al ENARD un ingreso clave para su actividad.



Hasta el momento está en vigencia un inciso del artículo 39 de la Ley 26.573 de 2009 que establece que un impuesto de 1 por ciento en la facturación de la telefonía móvil vaya para las arcas del ENARD, y el proyecto de reforma impositiva en cuestión prevé derogar un artículo de dicha ley.