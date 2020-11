Luz, Cámara y a Jugar: La Posta, todos bosteros

la posta portada interna.jpg

La banda actualmente se encuentra grabando material en el Estudio de grabación del Abasto Monsterland con la producción de Álvaro Villagra.

Mientras se enfocan en seguir trabajando en los que se viene, los paranaense pasaron por Luz, Cámara y a Jugar y dejaron en claro que el que no es de Boca no es de La Posta. “Para ser de La Posta hay que ser hincha de Boca como cualquier persona de bien”, disparó de entrada nomás Licho, el cantante de la banda y luego arremetió con su testimonio Juan Cruz: “En algún momento yo era un hincha de Boca ferviente como el resto de los chicos, pero después la verdad dejé de seguir un poco el fútbol. Se me fue esa efervescencia, pero no por Boca, por el fútbol. Me metí más con la música y me hice más hincha de los Rolling Stone y ya está. Con ellos podemos escabiar y salir de noche y al otro día no hay que estar bien (risas)”.

Dentro de la banda hubo idas y vueltas picantes con un integrante que ya no está y que se fue, entre otros motivos, por ser del Ciclón. Lisandro recuerda esa historia: “Teníamos un hincha de San Lorenzo y lo fletamos. Era complicado y conflictivo también. Bardeaba en serio. El Cuervo agitaba todo el tiempo y quería ser el superclásico nuestro. ¿superclásico de qué? Boca juega los domingos y nosotros ensayábamos los sábados y ese día jugaba San Lorenzo y él no venia. Estamos hablando de Sebastián Daleo, el primer bajista de La Posta. Se fue por Cuervo”.

Hoy en La Posta son todos de Boca y hay un guitarrista (Alejandro Rio) que es sólo de la selección y que mira de lejos el fútbol. “Hay un sector de La Posta que va en la base rítmica que conmigo siempre seguimos los partidos, somos los más futboleros y analizamos lo que pasa con Boca. Estamos bastante al día con todo”, sostuvo la voz de la formación.

Además de fútbol en la banda aparecen un pasado en el mundo de sóftbol (juan Cruz) y en el básquet (Lisandro). “Yo jugué al sóftbol desde los 7 hasta los 15 y Licho jugó conmigo antes de invitarlo a La Posta. Estuvo bueno jugar y me gustó. Llegué al sóftbol porque mi viejo jugaba y mucho tiempo fui a ver partidos de muy niño. Mi viejo jugaba en Jockey y yo lo hice en Talleres por el barrio, siempre estuve cerca del club. Jugué yo y mis hermanos también. Fue una experiencia linda hasta que llegó el rock”, narró Anzola y agregó Álvarez: “Yo fui un par de entrenamientos de sóftbol hasta que me clavaron un bochazo y no fui más. Después jugué al básquet un tiempo en Talleres con el Pata Gómez como DT y Cachito Maffei. Fue hasta que arranqué la secundaria y después dejé”.

Pensando en desafíos futbolísticos, Juan Cruz confesó que han jugado algunos partiditos aunque no les fue de todo bien. “Hemos jugado algunos partidos. Una vez una radio armó uno en la playa y jugamos. Lo hizo Martín Echagüe y jugamos ante La Rocka. Me acuerdo que nos cagamos a patadas (risas). Fue en la arena, al sol. Perdimos los dos partidos y nos fuimos a un costado”, comentó y luego Licho armó un desafío de fútbol 5 para cuando pinte nomás. “Después para que sea equilibrado el duelo deberíamos jugar con los pibes de Equilátera ya que estamos bastantees iguales a nivel deportivo. Yo creo que su lo jugamos sería un empate. Es más me animo a decir que no llegamos al segundo tiempo, vamos directo al tercer tiempo”.

Fotos UNO/Mateo Oviedo