Luz, Cámara y a Jugar: Big Nacho y Aka Bocón Family

Por su parte Aka Bocón Family se inició en el 2000 influenciado por Tiro de Gracia y Control Machete. En el 2006 realizó la primer competencia de freestyle en Paraná en el Antro y desde ahí surgieron una serie de eventos relacionados con la cultura hip hop donde forma la Crew Entre Haces con la cual organiza eventos. Es Conductor del Juego Verdadero, programa de rap y cultura urbana entre el 2009 y 2014. Es organizador y precursor del hip hop del Litoral.

Ambos dejaron en claro sus pasiones por Racing Club y Boca Juniors, reciente rivales en Copa Libertadores.

“Yo soy de Racing, pero hace poco que floreció esta pasión. Siempre me gustó el futbol, pero de chico. Después le perdí el interés. Jugaba bastante hasta que me quebraron la tibia y de ahí en más no le di tanta cabida hasta hace dos años que conocí a Pablo, conocimos la Filial de Racing y me gustó mucho la historia y sus cuestiones políticas. Me gusta Racing. No soy tan fanático, pero sí me gusta su historia y lo apoyo bastante”, dijo Big Nacho y recordó sus días en el potrero: “Jugaba mucho en el potrero del barrio y también de chico fui parte de una escuelita. Con los pibes jugaba todos los días hasta que una vez como todo partido de barrio, que era bastante áspero, me metieron una patada copada y me quebraron la tibia. Hoy tengo un clavo y desde ahí no jugué más al fútbol”. Acto seguido Big Nacho habló de cómo vivió la eliminación de la Academia a mano de Boca en la Copa. “No hablamos con el Bocón. El primer partido lo ví con Pablo en Concordia porque tocamos allá, pero lo vimos escondidos. Lo ví bien a Racing y pensé que pasábamos. El segundo no lo ví porque estaba sólo y al final salió lo que salió y el Bocón está muy contento”.

Por su parte Aka Bocón Family no ocultó su fanatismo por el Xeneize. “Yo soy recontra bostero desde pequeño, viene de familia. Mi tío es fana de Boca y me convirtió en bostero a mi. Yo tengo dos hijas y son de Boca. En mi casa se respira Azul y Oro y no se habla de otra cosa. Vivo el fútbol de una menare intensa”, confesó y luego también habló del duelo ante el equipo de su amigo de ruta: “Hablamos mucho en la previa porque frecuento este hogar tan hermosos, pero primero ante todo está el respeto a los colegas y amigos. No hay que faltar el respeto y menos en su casa. En ese sentido me guardé las cargadas, sólo hubo sonrisas pícaras, pero nada más. Igual una mirada dice más que mil palabras”.

A Aká Bocón Family, además de su pasión por Boca y el fútbol, le gusta el deporte en general. “La verdad que me representan mucho los seleccionados, me gusta mirar las selecciones nuestras. Cuando ganamos la Copa Davis me miré todos los partidos, lo mismo con la selección de básquet. Hace poco me compre una camiseta de Facundo Campazzo, uno de los jugadores del momento y la luzco con una gran energía cuando me la pongo. Me pasa con todas las camisetas, de selección o la de Boca. Me la pongo y estoy feliz”.

“Practico sólo fútbol. Juego al fútbol 5 todos los sábados. Es una cable a tierra. No soy bueno, pero la verdad que me divierto mucho y eso es lo realmente importante”, contó Aká Bocón Family dejando en claro que además de amar el fútbol lo juega todos los sábados.

Por su parte Big Nacho también dejó en claro que hasta hace poco estuvo ligado a otra disciplina: “Desde los 8 a los 13 años hice karate y siempre me gustaron demasiado las artes marciales. Hasta el año pasado hice karate en un lugar. Fui un par de meses y dejé porque estoy bastante enfocado en lo que es la música y este centro cultural. Por ahora el deporte no está siendo lo mío”, se sinceró el rapero.

