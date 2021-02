Luz, Cámara y a Jugar: Alfonso Bekes, un crack

Su trabajo está registrado en varios discos de los que se destacan: Violeta y Orillania (Carlos Aguirre Grupo), Raiz Spinetta y Flores de la noche (Silvia Salomone & Alfonso Bekes), La Rifa del Viento y Otros Paraísos (La Rifa Del Viento), Desiertos, Mares y Cielos (Electra Barbagelata & Alfonso Bekes) y su disco solista La Puerta Invisible 2021.

En 2019, su obra para guitarra Melancolía y Vidala es seleccionada dentro de 15 finalistas de entre 80 obras de compositores de 28 países, en el Primer Concurso Internacional de Composición de Música para Guitarra de Seixal (Portugal).

Alfonso Bekes (9).jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Es docente en la Universidad autonoma de Entre Rios desde el 2013. Dictó cursos y talleres en distintas ciudades del país como Concordia, Neuquén, Berazategui y Tandil, entre ellos, un seminario de Rock y Pop en El ISM de la UNL, durante el 2016.

Este destacado músico entrerriano pasó por Luz, Cámara y a Jugar y dejó en claro además su pasión por el fútbol, algo que practica religiosamente todos los domingos: “Yo juego todos los domingo religiosamente con un grupo de amigos en San Julián donde hacemos fútbol 5 y obviamente se juega como si fuera la final de la Libertadores. Somos una banda de mamertos que tocan la viola y se juntan a jugar a fútbol (risas)”, comentó y agregó: “Tengo entendido que por lo menos dos clases de guitarra tenés que tener para entrar al equipo porque sino no hay trance. En este momento hay tanta afluencia de jugadores que tenemos dos horarios con posibilidad de abrir un tercero. Estamos a full. Es los domingos a las 20, a las 21 y veremos si metemos uno a las 22”.

Alfonso Bekes (6).jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Normalmente el que juega al fútbol 5 trata de hacerlo en la semana. No son muchos los que lo hacen los domingos. “Lo que pasa es que somos muchos y durante la semana es un bardo. Entonces vamos los domingos con la resaca. Vamos a transpirar e insultar un rato y luego al tercer tiempo a tomar unas cervezas”.

“En el fútbol voy arriba. Yo soy el Palermo que está ahí, tratando de empujar la pelota para que entre como sea. A veces entra con gloria y a veces con el cuchillo entre los dientes”, relató Alfonso dejando en claro que lugar del campo ocupa los domingos en el F5.

Alfonso Bekes (2).jpg

Por otra parte los domingos suelen ser de Boca Juniors. Es decir juega el Xeneize por el certamen profesional, pero ante esta situación Alfonso se inclina por el fútbol 5 entre amigos. Y ano siente la misma pasión por esos colores que sentía de pequeño. “Elijo el fútbol 5 toda la vida. A Boca lo seguí mucho de pendejo, pero hace unos años que paré. A la época de Riquelme la seguí a toda, pero después me desconecté un poco. Miro los partidos, pero se fue rompiendo la ilusión de ver el equipo en la cancha y toda esa historia. Lo de la familia y demás fue quedando en e tiempo. Y además tuve como alumnos algunos jugadores profesionales o que estuvieron cerca y me contaron algunas cositas que te alejan del mundo del fútbol y toda su mafia. A veces me entero y a veces no como sale Boca. Los partidos importantes los veo, pero el domingo a domingo no”.

Bekes da clases de guitarra y por su búnker, entre tantos otros, pasó Ignacio Bogino, ex defensor de Patronato, entre otros. “No lo quiero quemar, pero se va a enterar (risas). Bogino vino a tomar clases bastante tiempo. Yo vivía en un departamento. La verdad un maestro, un tipo fuera de serie. Un crack como persona. El loco tenía su viola y tocaba y también era artista plástico. De hecho me regaló un dibujo cuando se fue”, recordó.

Alfonso Bekes (1).jpg

Alfonso Bekes (3).jpg

Alfonso Bekes (4).jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Alfonso Bekes (5).jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira