Luisina Grinóvero: "Fue un día soñado"

Santa María golpeó primero. El inicio desfavorable no desbordó a San Benito. Conservaron la calma durante todo el juego. Eso les permitió digerir el mal trago para luego modificar el escenario. “Habíamos empezado muy bien el partido. Un descuido nuestro terminó en gol de Santa María. Asimismo sostuvimos la tranquilidad durante todo el partido sabiendo que era el partido y que se nos iba a dar. Por suerte se terminó dando el campeonato”, agradeció la portadora del dorsal número 5 de Sanbe.

El desenlace esperado fue producto del convencimiento. La fe estuvo desde el momento en el que decidieron formar parte de la Copa. “Cuando Pamela (en referencia a Tórtul, coordinadora del fútbol femenino de San Benito) nos consultó si queríamos competir en la Copa Entre Ríos todas dijimos que sí. Nos propusimos conquistar el trofeo. Confiamos en que era nuestro año. Trabajamos para eso”, subrayó Luisina.

Con el trofeo en su poder San Benito se tomó revancha de la final perdida en 2022. Pero el desquite no fue únicamente para quienes protagonizaron ese juego. Grinóvero, que se integró al equipo después de ese cotejo, también protagonizó una historia especial ante Santa María de Oro.

“Las chicas tenían la espina clavada, pero yo también porque venía de jugar la Copa con Unión de Crespo y nunca podíamos pasar los cuartos de final. Nos tocaba perder con Santa María de Oro. Por eso también fue una especie de revancha. Nos sacamos todas la espina y pudimos festejar”, chapeó.

Luisina Grinovero San Benito.JPG Luisina Grinóvero junto a Jasmín Scheffer Gentileza Lucas Ducasse

La final también reunió a los dos equipos que dominan las ligas más fuertes de la provincia: Paraná y Concordia. “Es lo que habíamos hablado con JP (en referencia al entrenador Juan Pablo Giannecchine). Los equipos de la costa del Uruguay son muy fuertes: San Marcial, Constitución, Santa María. Nos tocó un grupo complicado. La semi fue muy dura en Concepción del Uruguay. Cuando jugamos de local revertimos el juego y sacamos adelante la serie. En la final conocíamos al rival. Las finales se juegan, pero también hay que meter”, aseveró.

Las chicas de Sanbe explotaron de emoción en el estadio de María Grande. Levantaron el trofeo para iniciar la vuelta olímpica y el regreso a casa. “Fue increíble, una caravana interminable” describió Luisina. “Cuando salimos del estadio hicimos una pequeña caravana en María. Nos sacamos un par de fotos en el reloj municipal donde se concentran los festejos. Después marchamos para San Benito, donde nos recibieron con fuegos artificiales. Hicimos una cena y después cada uno para su casa”, narró.

Luisina sabe lo que es conquistar objetivos. Antes de su llegada a San Benito se coronó campeona con Unión de Crespo. Y en su paso por el futsal saboreó las mieles del éxito con La Salle. “Gracias a Dios he salido campeona en todos los equipos que he jugado”, agradeció. “Cuando uno gana algo quiere seguir por esa senda. En lo personal no me gusta perder ni a la bolita. Es lindo. Uno se compromete, deja todo para ganar. No hago algo para ir a perder”, aseveró.

Grinóvero tiene otros objetivos en lo inmediato: “Tenemos que jugar la semifinal del torneo interligas. Es el campeonato que une equipos de Paraná Campaña y de la Liga Paranaense. Jugaremos ante Unión Alcaraz. Después arrancará el torneo local y ver que sucede con la Copa Federal y todo lo que se viene. Desde que me convocaron me dijeron que vamos por todo. Ese es el objetivo”, aspiró.