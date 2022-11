Luis Enrique: "Soy el mejor entrenador que hay en la tierra"

La egocentrista frase de Luis Enrique

https://twitter.com/carrusel/status/1591043870770417664 #Qatar2022 | Luis Enrique"Soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra. No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo, otra cosa es que sea realidad"https://t.co/sHjXxQZaHw pic.twitter.com/bbfAq62gq1 — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 11, 2022

Además, se animó a responder a quienes lo criticaron y manifestó: "Con todos los palos que nos dan por ahí, no voy a dudar, soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra, ya vendrán las críticas. No tengo ninguna duda, no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. No es verdad, pero me lo creo".

En esa misma línea, reivindicó su rol de líder y, en la previa a integrar el Grupo E junto a Costa Rica, Alemania y Japón, declaró: "He tenido la fortuna de entrenar en clubes a los mejores del mundo en una época y acepté el rol de liderar. En función del rol del equipo he tenido el mismo objetivo, que fluya y consiga los resultados. Aquí como seleccionador puedo escoger los jugadores que mejor interpretan la idea futbolística que tenemos. Mi tarea es coordinar a todos para tener la misma idea en ataque y defensa, potenciar sus virtudes para que puedan rendir en un espacio muy corto".

Su primer partido será el 23 de noviembre ante Costa Rica en Al Thumama y Luis Enrique ya presentó quiénes viajarán a Qatar.