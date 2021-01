Luciano González: "Estoy en uno de los mejores clubes"

"Estoy muy contento porque era muy importante para nosotros comenzar el año ganando un título, era el primero del año calendario y nos preparamos para eso. Tenemos un equipo muy competitivo y nos preparamos para pelear todos los torneos así que es muy importante. Ahora ya se celebró y retomamos la segunda fase de la Liga Nacional así que el calendario está bastante apretado", señaló acerca de la definición del primer chico de la temporada.

El Chuzito dijo que ser parte de una institución que tiene la obligación de ser protagonista es lo que fue "a buscar" cuando tomó la decisión de emigrar en agosto y es un incentivo.

"Me encanta estar en este tipo de situaciones y es a lo que vine, a competir este nivel de exigencia, buscando estar en las definiciones de todos los torneos. Sabía que llegaba a un equipo con esa tradición en el básquet brasilero y ya nos tocó jugar la segunda final de la temporada, lamentablemente nos tocó perder la final de la Champions, ahora ganamos el Súper 8 y tenemos por delante la Liga y la nueva edición de la Champions así que vamos por eso", confió.

A propósito de la final que perdieron ante Quimsa de Santiago del Estero el año pasado en la primera edición del torneo americano, dijo que no los sorprendió a pesar del potencial de su equipo, porque sabía de las "virtudes" del elenco santiagueño.

"Sabía de la temporada que venía haciendo Quimsa en la Liga Nacional que en ese momento que de hecho era primero antes de la pandemia y yo estaba jugando con San Lorenzo las semifinales contra ellos. No me sorprendió para nada. Lo único que al modificarse el reglamento por la pandemia jugamos un solo partido en cancha neutral y eso equilibró las cosas. Porque de no ser así hubiésemos tenido la localía", expresó sobre el partido disputado en Uruguay y que ganó el elenco argentino por 92 a 86.

El éxodo de jugadores producto de la pandemia hizo que la Liga Nacional perdiera mucha jerarquía. Desde su perspectiva, el exjugador de San Lorenzo, sostuvo que al principio "sí", pero ahora con el regreso de algunos jugadores y la impronta de los argentinos, se va a equilibrar. Al mismo tiempo sostuvo que por una cuestión económica Brasil ha podido sostenerse.

"La primera parte de la temporada perdió nivel porque había muchos chicos en México, pero ahora volvieron y le dieron más calidad. Pero siento que por una cuestión netamente económica, la Liga brasilera ha podido mantener a muchos extranjeros que antes jugaban en nuestra Liga y eso hace que se un torneo de mayor talento. Igual no tengo dudas que la Liga Argentina va a seguir siendo súper competitiva y con los recursos que tenga va a ser lo posible para complicar a cualquiera. Pero siento que este año la Liga brasileña está más fuerte", analizó el goleador.

El mundo Flamengo

Luciano jugó en grandes clubes del país, pero no lo deja de sorprender la inmensidad de Flamengo.

"Es un club gigante por la cantidad de hinchas, son muy apasionados y disfrutan de las victorias tanto en el fútbol como en el básquet, y en los otros deportes. Y la organización que tienen para los deportes federados es excelente. Nosotros nos tenemos que encargar de jugar y recibimos todo de muy buena forma. Nos brindan todo, todas las comodidades para viajar, para entrenar como para competir. Soy un privilegiado por estar en uno de los mejores clubes de Sudamérica, sin dudas", comentó el jugador que vistiera la camiseta de Talleres, Echagüe y Sionista en Paraná.

Por otra parte se refirió a la pandemia en Río de Janeiro y dijo que desde que llegó vio "un gran cambio" con respecto a la Argentina.

"Cuando llegué en agosto no era nada que ver en el sentido de los estricto. Acá estaba todo liberado y se vive de una manera distinta. Yo vine con mi novia y por suerte no hemos tenido Covid, así que estamos zafando. Algunos chicos del plantel tuvieron, pero por suerte fue uno o dos y no se resintió tanto el equipo. Pero bueno a esta altura hay que cuidarse y con mi novia hemos tenido un poco de fortuna porque algunos se lo pescan. Estoy dentro de esos pocos que en el plantel no ha tenido", rebeló el jugador.

La Selección Argentina

El Chuzito jugó la Americup en dos oportunidades, pero muy difícil estar este año por la pandemia y por la decisión de utilizar los jugadores que están en el país, situación que consideró razonable.

"Creo que es casi imposible que nos convoquen a los que están en el exterior, así que veo difícil estar en la Selección en este temporada. Si hubiese estado jugando la Liga Nacional hubiera tenido otras chances, pero creo que la postura de jugar con los de la Liga Nacional me parece acertada", sostuvo el perimetral de 31 años.

De cualquier modo dijo que le "encantaría" estar más allá de que se limiten las posibilidades por estar en el exterior.