Lucía Fresco: "La verdad, nunca me lo hubiese imaginado"

La entrerriana Lucía Fresco se encuentra en el país realizando la cuarentena con la incertidumbre de cualquier deportista en medio de un parate general de las actividades deportivas en el mundo.

La jugadora de la Selección Argentina de vóley, que tardó tres días para llegar desde Corea del Sur donde estaba jugando para llegar a Argentina con escalas en Etiopía y San Pablo, habló de la odisea que vivió.

Además, la jugadora de 28 años nacida en Chajarí se refirió a su futuro, los Juegos Olímpicos de Tokio y el alto rendimiento.

“Fue tremendo volver al país. Terminé volviendo en un avión militar y en el medio, vuelos cancelados, argentinos varados, mujeres embarazadas, gente grande. Llegamos a la frontera y una persona se desmayó, otra hiperventilaba; un estrés que nunca pensé que iba a vivir. Tardé tres días y como vamos hacia atrás en el tiempo recuperé, hice Seúl-Etiopía; Etiopía-San Pablo, pero lo insólito en que dentro del mismo avión había argentinos que decían ‘tranqui que yo hablé con la aerolínea y el vuelo sale’ y otro que te decían, no. Todos tenían información distinta. Nunca me pasó de estar en un avión del que yo sabía que estaba el vuelo cancelado y los otros, no”, señaló La Pantera en diálogo con el programa La Radio de UNO que se emite por La Red Paraná 97.1.

Lucia Fresco Seul.jpg Lucía Fresco jugó la Liga Surcoreana con Pink Spiders

LOS JUEGOS.

Fresco coincidió con la mayoría de los deportistas del planeta en que la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue una decisión “muy positiva”.

“Es difícil imaginarse un Juego Olímpico en estas circunstancias, es imposible. Es más, es algo positivo que lo pospongan porque te imaginás en esta pandemia volver a jugar al vóley, volver a tener ritmo, volver a tener nivel, va a ser un desafío y esto nos da más tiempo para prepararnos. Es una decisión muy positiva”, analizó la jugadora que hizo historia en el vóley femenino al ser parte del primer plantel en clasificar a los Juegos Olímpicos tras haber competido en Río 2016.

Lucía reconoció que en sus inicios en Chajarí nunca imaginó que iba a participar de dos Juegos Olímpicos (de competir en Tokio), pero aclaró que “desde el primer día” se enamoró del vóley.

“Sabía y quería vivir del vóley y jugar de manera profesional. Era mi sueño jugar afuera y a eso lo visualizaba mucho. Por ahí lo que no vi tanto venir fue un Juego Olímpico. Cuando se empezó a dar esta posibilidad de que se organizaba en Brasil y al estar Brasil ya clasificado quedaban dos lugares para Sudamérica. Y ahí la empezamos a ver y fue increíble. Y ahora ganar otra clasificación en Colombia jugando en una cancha con 6.000 colombianos, si me preguntás de nuevo, la verdad nunca lo hubiese imaginado” expresó la jugadora de 1,96 metros que viene de jugar en la Liga Surcoreana con Pink Spiders,

El DESEO.

El regreso a las canchas no tiene fecha y el deseo de Fresco, independientemente de la liga o el club es que “no sea tan traumático desde lo físico”. “Después de no atacar por tanto tiempo, el hombro como tiene que adaptarse y una jugadora grande como yo que ya tiene una operación de hombro, va a ser un desafío muy importante el regreso. Mi gran deseo es que la vuelta para mí y mis compañeras sea lo más fluida posible. He vivido períodos de vacaciones y volver a jugar es muy difícil. Y después deseo que las ligas donde vayamos a jugar o las ligas argentinas y las competiciones a nivel provincial se reanuden con normalidad. Eso sería ideal. Hay muchas Panteras que hoy en día ya firmaron contratos con equipos de Francia y si bien es todo una incertidumbre esperamos que todos los campeonatos se empiecen a jugar con normalidad.

EL ALTO RENDIMIENTO.

Las jugadoras de Las Panteras siguen un cuidado estricto en la alimentación y Fresco confesó que los cuidados del cuerpo “son determinantes” para estar en el máximo nivel.

De todos modos manifestó que “el alto rendimiento no es salud” y habló sobre los daños que ha generado en su cuerpo. “Si yo me pongo a relatarte las lesiones que tengo o tuve y los dolores, te das cuenta de que a largo plazo va en detrimento del físico del deportista. Pero bueno, como hacemos lo que amamos, es el precio a pagar. Así que imaginate si no descansáramos bien o no comiéramos bien, todo lo que tendríamos sería peor”, relató la jugadora que salió campeona con Boca de la Liga.