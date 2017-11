Lucchetti escribió una carta tras su operación

La operación de Cristian David Lucchetti fue un éxito, y una vez afuera del quirófano, no quiso dejar pasar por alto todos los mensajes recibidos en las últimas horas". Atlético Tucumán confirmó la buena noticia tras la cirugía en el hombro izquierdo del Laucha.





El arquero estará entre cinco y seis meses sin jugar y el club tucumano difundió su carta: "Hoy no tengo más que palabras de gratitud para cada uno de los que de una u otra forma me hacen llegar tanto cariño en esta circunstancia difícil que me toca vivir.





Muchas gracias a mi familia, amigos, compañeros, dirigentes y a los hinchas, a todo el pueblo Decano, por tanto apoyo brindado; me hacen sentir un privilegiado y es el mejor reconocimiento que se puede tener en esta profesión, y la motivación necesaria para aumentar día a día aún más mis ganas de volver pronto a jugar. Mi eterno agradecimiento a todos".