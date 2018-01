Lucas Márquez fue ofrecido a Colón de Santa Fe

El mercado de pases paulatinamente va tomando ritmo por el lado de Colón, pese a que aún está muy quieto. El viaje del presidente José Vignatti sin dudas hizo que algunas tratativas a nivel local se demoraran un poco, pero paralelamente puede que se esté gestionando en el exterior. Es así como en las últimas horas se conoció el fuerte interés por repatriar a Alán Ruiz, quien no es tenido en cuenta en Sporting Lisboa de Portugal.





De aquí a que esté cerrado, hay un amplio trecho, aunque por lo menos se dio el primer paso. También circula que el Sabalero estaría interesado en el delantero de Godoy Cruz, Javier Correa. Desde Mendoza no manejan nada, ya que la información se generó en Santa Fe, aunque puede que haya novedades, por sí o por no, respecto a esto.









El hermetismo que existe por parte de los dirigentes hace que sea complejo acceder a datos concretos y por eso hay que escarbar un montón para conocer las informaciones que podrían interesarle a los hinchas. En este sentido, se supo que habría sido ofrecido recientemente un nuevo lateral izquierdo.









A principio de esta semana se daba cuenta de que fue acercado el nombre del uruguayo Camilo Cándido de Rampla Juniors, pero al no estar dentro de los planes del entrenador, Eduardo Domínguez, quedó en el congelador. Esto tiene que ver con que no es prioridad para el DT buscar un jugador en ese sector, aunque esto no quita que se lo deje para el final.









Lo que se busca son dos delanteros y un volante; si las peticiones son cumplidas, a partir de allí se podrá ver qué otro lugar más reforzar. Pero muchos desde afuera entienden que Colón está muy corto en la banda izquierda con Clemente Rodríguez y por ahí con Marcelo Estigarribia, que es volante natural. Para encontrar otro hay que bajar hasta la Reserva, donde aparece Franco Quiroz. Por eso un representante habría acercado el nombre de Lucas Márquez de Patronato.





















Justamente el jugador participó de uno de los dos ensayos de este miércoles, que quedaron en manos del Rojinegro por 2-1 y 1-0. Su presente lo tiene remándola de atrás en la consideración de Juan Pablo Pumpido, ya que arrancó siendo titular y luego perdió el puesto. Tiene 29 años y estarían buscándole un cambio de aire, pero en Colón no se sabe si encontraría ese lugar. Más que nada, por la connotación antes mencionada, que no es un puesto en el que piense Domínguez.





Por lo pronto habrá que seguir esperando y ver qué movimientos hay en base a fortalecer un plantel que tiene la ilusión de ser protagonista en la Superliga y también en la Copa Sudamericana.