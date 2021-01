Lucas Goldenberg: "Fue muy feo estar tanto tiempo sin jugar"

Goldenberg reconoció que pensaba estar “más ansioso” en la previa del partido, y remarcó que se la viene “bancando”. De cualquier modo dijo que tiene “muchas ganas”. “Estuve entrenando desde el sábado cuando llegué y enseguida todos mis compañeros y el entrenador me trataron de poner en sintonía de todo lo que es la forma de jugar del equipo, más allá de que conocía la forma de jugar del entrenador y de varios de mis compañeros, estamos jugando de una forma distinta de lo que estábamos jugando en otros años, así que estoy poniéndome a punto. Sobre todo agarrando ritmo basquetbolístico para llegar de la mejor manera al partido de mañana y el de pasado”, comentó.

Para Lucas volver a competir después de tanto tiempo fue un proceso traumático porque desde el 12 de marzo que no pisa una cancha de manera oficial. “Fue muy feo estar tanto tiempo parado, no poder entrenar y no poder competir. En mi caso personal soy muy competitivo y siento que la competencia es la nafta de mi cuerpo. Entonces traté de suplir esa falta de competencia con otros deportes, pero volver a hacerlo en el deporte que amo y me dedico la verdad es que es hermoso y espero no estar mañana (por hoy) pasado de ansiedad y jugar con la mayor tranquilidad”, consideró. La idea de Lucas es tratar de ganarse un lugar en el equipo y dijo que espera “estar más maduro que en otros momentos”.

“Físicamente me encuentro muy bien y espero poder congeniar esa aptitud física con lo mental. No apresurarme demasiado, no bajonearme o enojarme si no me salen las cosas bien. La cuarentena espero me haya ayudado a ver las cosas desde otros puntos ahora que estoy volviendo a vivir de esto”, manifestó el jugador que en febrero retomará la carrera de Periodismo luego de un gran año de estudio.

EL MENSAJE. Lucas se solidarizó con sus colegas y dejó un mensaje al final de la entrevista sobre el regreso de las otras competencias del básquetbol nacional. “Me gustaría que se sepa que los jugadores y jugadores del Federal, el Femenino y el TNA es momento que vuelvan a jugar porque son muchas familias que dependen de eso. Con esto de la Liga se ha hecho la vista gorda y tenemos que ser empáticos y reclamar por ellos. Ojalá se resuelva pronto”, sentenció.