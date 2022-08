LPF: las chicas no quieren intermediarios

Pamela Tortul

El reclamo de Pamela Tortul, antes de ser sancionada por los dirigentes de la LPF. La jugadora estará dos meses sin poder disputar partidos oficiales en Paraná y todas las chicas levantaron la voz.

‍PUNTOS IMPORTANTES DE LA REUNIÓN‍

1) Saber que alcances tienen sus funciones como Consejo Asesor.

2) Queremos ver el protocolo de acción frente a causas de violencia.

3) Límite de edad, necesitamos una norma positiva para seguir sumando mujeres pero sin que se nos jubilen antes de tiempo, la creación de una categoría Senior con cupos de menores, las que recién arrancan con 25 años y no pueden sumarse a primera.

4) Nuevas categorías sub 10, sub 12 y sub 20 o reserva, tema.

5) Capacitaciones, Ley Micaela urgente.

6) Necesitamos que tengan acompañamiento las personas que denuncian violencia, talleres.

7) Horarios de partido, inferiores de femenino y primera división, superposición horaria, trabajar sobre el proyecto base que se presentó en el 2020.

Cristina Bescos y Mónica Mitre las integrantes del Consejo Asesor de Género de la Liga Paranaense

MÁS REUNIONES

Por otro lado se confirmó que se realizarán reuniones cada 15 días en la sede de la Liga Paranaense de Fútbol para que el Consejo Asesor pueda llevar los reclamos a los directivos principales.

La idea de la mesa de mujeres es unificar tares y empezar a trabajar en distintos protocolos de género para poder ayudar a las mujeres. El principal tema fue lo sucedido con Pamela Tortul.