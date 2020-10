LPF: Las chicas alzan la voz y van por todo  

La pandemia tiene a la Comisión Directiva de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) trabajando en un posible torneo masculino pero, como ha pasado en distintas oportunidades, se volvieron a olvidar del fútbol Femenino que hace unos años viene en crecimiento en todo el país. Parece no importarles a los dirigentes del fútbol local que la disciplina siga creciendo a pesar que algunas instituciones han tenido su fruto por el trabajo constante con las chicas como Unión de Crespo e Instituto que tuvieron la oportunidad de tener dos jugadoras en la Selección Nacional, Agostina Holzheier y Loana Berhard, respectivamente.

Loana Loana Berhard, de la LPF a la Selección Argentina

El enojo del sector volvió tras dichos del presidente de la Liga Paranaense de Fútbol donde expresó que el fútbol masculino es más organizado y aplicarían los protocolos de la mejor manera en un posible torneo que planifican en calle Córdoba 53 para noviembre y diciembre de este año.

La igualdad vuelve a estar ausente en la sede de la LPF y en la Comisión Directiva que encabeza Alejandro Schneider por segundo año consecutivo en el 2019 fue el premio económico que recibió el masculino, Belgrano y las chicas de Unión de Crespo solo se tuvieron que conformar con una copa. En la actualidad, donde las mujeres buscan su espacio en los distintos sectores parecen cerrarse las puertas y situaciones como la que hoy se vive dentro del ente regulador deberían dejar de existir. Las chicas quieren igualdad y que tengan lugar a opinar.

En lo que va de la pandemia las chicas no han tenido reunión con el ente regulador, ni los delegados del femenino. Todas las reuniones virtuales fueron destinadas a solucionar los problemas del masculino.

Las chicas levantaron la bandera y se expresaron a través de las redes sociales. Cristina Bescos, delegada del Observatorio de Equidad y Género se expresó en contra de los dichos del presidente. “Creo que debería rectificar sus dichos y rever tal decisión pues claramente cada equipo femenino está representando a un club afiliado a la liga y detrás de ellas están dirigentes, profesores y directores técnicos, además de mujeres que asumieron con responsabilidad la práctica de este deporte y lo demostraron en el último torneo, respecto a la organización corre por parte de la liga. Dejo en claro que esto lo escribo en carácter personal y también como delegada del Observatorio de Equidad y Género”.

Otra de las que se expresó en la cuenta oficial de Belgrano fue la jugadora Yamila Maidana. Con respecto a lo que viene trabajando la Liga Paranaense de Fútbol, aportó: “Vi varios comentarios negativos respecto al regreso, de que no vamos a tener un campeonato ni nada pero yo creo que podemos llegar a tener un campeonato y a poder jugarlo porque nosotras somos igual de responsables que los varones”.

Pamela Tortul, referente del femenino y jugadora del Mondonguero, también salió con los tapones de punta: “Si este año hay un torneo debería serlo para ambas ramas, si se piensa en el masculino también se debe pensar en el femenino. Me parece que no hay una buena manera de comunicar las cosas desde la Liga a los dirigentes, y los distintos departamentos. Desde la Liga no hubo reunión y nada con el femenino para poder generar distintas alternativas de trabajo. Esto no es sólo ir a jugar al fútbol, hay muchas cosas para trabajar”.

Por otro lado, Agustina Gaitán, jugadora de Camioneros, dejó su mensaje: “Y la igualdad, las pibas también amamos el fútbol y somos responsables, qué bronca da todo esto”.

Las chicas ahora esperan una respuesta de la mesa directiva de la Liga Paranaense de Fútbol y de su presidente, que a su vez es representante del Consejo Federal de Fútbol y de todo el departamento femenino, que aún no salió a aclarar los dichos de la máxima autoridad, es distintos medios de la ciudad dejando en claro que todas las fichas están puestas en el fútbol masculino y que el próximo año se trabajará en el crecimiento del femenino.

Cabe destacar que las mujeres de la LPF vienen trabajando hace más de tres años en soledad sin el apoyo de los dirigentes y sin poder plasmar un proyecto dentro del ente regulador ya que todas las ideas giran alrededor del fútbol masculino. Las mujeres han representado al ente local en distintos certámenes nacionales y todo fue a pulmón. Sin voz. La Liga tiene una representante en el Consejo Federal de AFA Femenino, Gisel Matorras, que desde su gestión no se han visto resultados positivos en cuanto al fútbol local.

Cuando los equipos de la LPF se levantaron en contra de la Comisión Directiva no hubo respuestas de parte del Departamento Femenino hasta pensaron en sancionar a las chicas en la pasada temporada tras la movida realizada en cancha de Palermo cuando se enteraron que no iban a tener premio económico a fin de año.

Por el momento los dirigentes solo hablan y hacen campaña en cuanto al femenino pero sin resultados y objetivos puestos a corto plazo, de una disciplina que va quedando en el olvido en la LPF.

Las chicas del Decano no vuelven

El parate complicó el esquema de entrenamiento de varias entidades y las planificaciones quedaron en el borrador sin poder aplicarlas. Atlético Paraná es una de las instituciones que informó que no volverá con el fútbol femenino hasta el 2021. La pandemia azotó a los clubes en lo económico y ese es el gran problema para retomar el año por tan solo tres meses. Es la primera baja del año tras el regreso a los entrenamientos.