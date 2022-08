LPF: hubo renuncias y violencia en la fecha 12

El encuentro estuvo suspendido alrededor de 20 minutos para resguardar la salud de los deportistas que estaban disputando la fecha de la LPF. La policía luego de los hechos de violencias organizó un gran operativo fuera del estadio, que no permitía el ingreso de ningún fanático.

DIRIGENTES DE LA LPF REUNIDOS PARA DEFINIR EL FUTURO

LPF.jpg

Luego del encuentro la jornada terminó con la renuncia de los dos técnicos. Según supo Ovación, Reynoso entregó su renuncia en el vestuario con llanto delante de los jugadores que los despidieron con un cálido aplauso. “Me voy por motivos personales”, dijo el entrenador sin dar mayores explicaciones.

El que dejó un fuerte descargo fue el entrenador del elenco de calle Salta y Nogoyá, que en sus redes habló de sus salida. “Llega el momento de cerrar una etapa donde me llevo amigos, grandes profesionales y sobre todo mucho aprendizaje. Simplemente lo único que tengo son palabras de agradecimiento, a los dirigentes por darme la oportunidad y confiar en mi trabajo, a los coordinadores por siempre estar predispuestos a colaborar para que los entrenamientos salgan de la mejor forma posible, a los entrenadores de las distintas categorías con los cuales siempre se podía hablar de fútbol o de como planificar un entrenamiento”; comenzó el comunicado de Kevin Alvarenga.

Y siguió: “Me voy sabiendo que di siempre lo mejor de mí, que no me guardé nada, que a veces las cosas no se dieron como uno esperaba pero con la conciencia tranquila de que siempre se hizo lo mejor para que a Belgrano le vaya bien. Que lo que venga para el club sea siempre lo mejor y ojalá que con muchos éxitos.

Me voy en Paz, tranquilo sabiendo que hay un gran grupo de jugadores y que van a defender la camiseta como el club se merece”.

OTROS MARCADORES. En cuanto a otros resultados de la Zona A y B del certamen. Se destacó la victoria de Oro Verde por 2 a 0 ante Instituto. Además, Neuquén goleó 4 a 0 a Toritos. Ciclón del Sur, venció 4 a 2 a Argentino y Don Bosco derrotó 1 a 0 a Patronato. En la Zona B, se destacó la victoria de Sportivo Urquiza por 3 a 2 ante Palermo, para seguir en lo más alto. Atlético Paraná igualó sin goles ante San Benito y es escolta. Universitario derrotó 2 a 0 a Ministerio y San Miguel igualó 2 a 2 ante Camioneros.

LAS CHICAS. Se disputó la 13° fecha del femenino donde en la Zona A, Arenas que se metió en semifinales, derrotó 6 a 0 a Don Bosco. Además Instituto venció 2 a 1 a Belgrano y Ciclón le ganó 1 a 0 a Filial River.

se destacó la victoria de San Benito por 3 a 1 ante Mariano Moreno. Atlético Paraná venció 4 a 0 a Ministerio y Palermo derrotó 3 a 1 a Camioneros.