LPF: Chino Molina recibió una denuncia tras los disturbios

Juan Carlos Chino Molina, referente de Peñarol, recibió una denuncia por los disturbios que ocurrieron el fin de semana en cancha del Tricolor en el encuentro ante Belgrano por la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y expresó que él no estuvo en el lugar de los hechos. "Me llega una denuncia de algo que no hice. Me gustaría saber quién hizo la denuncia, si el club o la LPF".