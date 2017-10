"Los resultados dirán para qué está el Depro"

Los números indican que Defensores de Pronunciamiento es el representate entrerriano de mejor rendimiento en la temporada 2017/18 del Torneo Federal A. En las primeras siete presentaciones el Depro acumula 11 unidades, tres más que Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y 8 más que Atlético Paraná. A su vez, el elenco dirigido por Hernán Orcellet es el único invicto que tiene la zona 3.





Más allá de sus números positivos, el Depro se encuentra fuera de los puestos de clasificación a la segunda fase. De todos modos le resta mucho camino por recorrer en la fase regular y es uno de los elencos que no arrancó el certamen con el cartel de candidato.





"Nos pone un poco la incertidumbre lo que va a suceder de acá hacia adelante porque el equipo viene haciendo las cosas bien. Está trabajando a nivel colectivo de buena manera. Hay un grupo humano excelente, los muchachos se conocen de la mejor manera desde hace mucho tiempo. Estamos contentos porque en nuestra última presentación nos llevamos un punto muy importante", remarcó Sergio Chitero, delantero del Azulgrana, en declaraciones a Ovación.





Por el peso de la historia en la previa del certamen el Depro era el equipo entrerriano que menos presión tenía. Sin embargo viene llevando adelante un trabajo serio desde hace varias temporadas que le permitió escalar dos niveles y afianzarse en el Federal A. "La mayoría de los jugadores de este plantel ascendió hace dos años y lleva un tiempo considerable en la categoría. Entienden el campeonato y saben como son los partidos. Más allá que muchos de los encuentros son cerrados es un equipo que intenta jugar. El equipo trabaja día a día con mucha humildad y estamos en el lugar que estamos".





El Checo, que se incorporó hace dos meses al Azulgrana, destacó el trabajo que viene llevando adelante el entrenador Hernán Orcellet. "Su mensaje es muy sencillo. Le llega al jugador y eso es importantísimo. Estoy contento porque nuestro presente", subrayó.





Al momento de responder para que está Defensores de Pronunciamiento, mencionó: "Estamos para pelear en mitad de tabla, pero si nos podemos meter en zona de clasificación, bienvenido sea. Esto es fútbol . El equipo entrega todo en los partidos, con mucha hombría. Eso habla de lo que es Depro. El equipo se brinda al máximo y por eso nos encontramos en esta situación".





El delantero remarcó que aspirar a la clasificación a la segunda fase no es algo descabellado. "A medida que pasan los partidos nos damos cuenta que estamos consolidando el trabajo de la semana y el trabajo de Hernán. Eso se ve plasmado en la cancha, pero después los resultados dirán si estamos para pelear más arriba o a mitad de tabla".





Su exequipo. Chitero no olvida su pasado. Forma parte de la historia de Atlético Paraná. Con el Decano abrazó la gloria en dos oportunidades. También experimento el descenso en carne propia con el Gato. Por eso sufre el presente que está atravesando la entidad de barrio San Martín, que se ubica en el fondo de las posiciones. "Estoy dolido por la situación de Atlético Paraná. No me gusta verlo así. Hemos pasado por momentos difíciles y verlo de esta manera me duele muchísimo. Esto es largo. Faltan un par de fechas para el cierre de la primera rueda".





El delantero indicó que Atlético está atravesando una etapa de formación de su nuevo plantel. "Tiene buenos jugadores, pero cuenta con muchas caras nuevas. Es un torneo duro y tienen que entender que hay mucha fricción y que no es B Nacional. Es un torneo que se juega a friccionar mucho, al choque y a sacar ventajas con jugadores pícaros."