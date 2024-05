Los Pumitas debutaron en el Rugby Championship M20 con una victoria

El estreno no fue para nada sencillo y mucho menos los primeros minutos porque los Junior Wallabies los sometieron y los tuvieron defendiendo cerca del ingoal. Pero el seleccionado nacional la bancó y en el golpe por golpe estuvo bien con el penal de Di Lucca.

El apertura había tenido dos chances a los palos para poner a la Argentina arriba pero no pudo acertarle a los palos. Sin embargo, un rato después la amarilla al australiano Harley cambió todo.

Ante una lluvia intensa y la cancha muy mojada, Los Pumitas apelaron al pick and go y con esa fórmula el pilar Tomás Rapetti llegó al try. Luego, Di Lucca convirtió para establecer el 10 a 3 parcial para la Argentina.

El complemento trajo rápidamente una buena para Los Pumitas porque de un line y maul, a los dos minutos, se desprendió Juan Pedro Bernasconi para llegar al ingoal y anotar la segunda emoción nacional.

Sobre el final, la Argentina se sentía superior y esa sensación la confirmó con el try de Julián Rossi para sentenciar el partido y el triunfo argentino.

Cuando será el próximo juego en el Rugby Championship M20

Los Pumitas volverá a escena el próximo martes cuando enfrenten a partir de las 4, hora de nuestro país, a Nueva Zelanda. Este juego se disputará en el Sunshine Coast

Síntesis de la victoria de Los Pumitas:

Australia (6): Shane Wilcox; Will McCulloch, Jarrah McLeod, Ronan Leahy y Xavier Rubens; Joey Fowler y Doug Phillipson; Jack Harley, Joe Liddy y Eden Ekanayake; Harvey Cordukes y Toby Macpherson; Tevita Alatini, Bryn Edwards y Jack Barrett.

Suplentes: Nathaniel Tiitii, Tavi Tuipulotu, Nick Bloomfield, Ben Daniels, Ben Di Staso, Hwi Sharples, Cullen Gray, Angus Staniforth.

Argentina (25): Benjamín Elizalde; Franco Rossetto, Faustino Sánchez Valarolo, Tomás Bocco y Valentín Soler Filloy; Santino Di Lucca y Tomás Di Biase; Juan Pedro Bernasconi, Santos Fernández de Oliveira y Juan Penoucos; Elías Efraín (cap) y Álvaro García Iandolino; Tomás Rapetti, Juan Manuel Vivas y Diego Correa. Entrenador: Álvaro Galindo.

Suplentes: Marcos Camerlincks, Gonzalo Gargallo Bazán, Gael Galván, Luciano Asevedo, Julián Rossi, Genaro Podestá, Mateo Fossati y Timoteo Silva.

Tantos en el Primer Tiempo: 7’, Penal de Fowler (AUS); 10’, Penal de Di Lucca (ARG); 38’, Gol de Di Lucca por Try de Rapetti (ARG).

Amonestado: 36’, Harley (AUS).

Resultado Parcial: Australia 3 – Argentina 10.

Tantos en el Segundo Tiempo: 2’, Try Bernasconi (ARG); 5’, Penal de Di Lucca (ARG); 19', Penal de Foewler (AUS), y 38', Gol de Fossati por Try de Rossi (ARG).

Amonestado: 10’, Sánchez Valarolo (ARG).

Estadio: Sunshine Coast Stadium.