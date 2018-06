Los Pumas ya buscan un nuevo entrenador

Dos derrotas con Gales en 1999 desencadenaron la salida de José Luis Imhoff como entrenador de Los Pumas a solo 3 meses del Mundial. Casi dos décadas más tarde, los galeses volvieron a ganar los dos tests en nuestro país y motivaron la renuncia de Daniel Hourcade.

"Me parece que no tiene sentido prolongar una agonía porque es un ciclo cumplido", asumió el tucumano tras la derrota en cancha de Colón al tiempo que reconoció: "Los jugadores vienen mostrando su capacidad, porque hay un crecimiento individual que el staff de Jaguares supo aprovechar notablemente. Los jugadores llegaron de la mejor manera física, técnica y mental, pero no pudimos plasmarlo en la cancha".

Las palabras del tucumano dejan claro que los buenos resultados de Jaguares bajo la conducción de Mario Ledesma, se convirtieron en una presión extra para un staff de Los Pumas necesitado de triunfos que no llegaron.

"Es importante destacar la generosidad con la que trabajó este staff. Es un proceso que le dio mucho al rugby argentino", dijo el presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez, en nombre de una dirigencia que así como había ratificado a Hourcade hasta el Mundial 2019, fue contradictoria respecto de la convocatoria de los jugadores que actúan en Europa.

"No es una decisión fácil. En reuniones con el staff, analizamos los planes a futuro. He estado pensando en algunas opciones, tanto de Argentina como de fuera del país", sentenció Rodríguez en cuanto al nombre del remplazante, una definición que es poco menos que urgente ya que el sábado ante Escocia, en Resistencia, será la despedida de Hourcade pero el 18 de agosto ya comienza el Rugby Championship.

Ante esa urgencia la opción más viable sería que Ledesma se haga cargo del equipo una vez culminado el Súper Rugby (quedan 3 partidos más como mínimo) ya que el plantel es el mismo. Por otro lado se sabe que Gonzalo Quesada, el entrenador argentino con mayor experiencia internacional, acaba de rescindir su contrato en Francia y eso lo convierte en candidato.