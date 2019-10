Los Pumas y el dilema ganar o volverse

Los Pumas, con los entrerrianos Javier Ortega Desio y Marcos Kremer, juegan en la madrugada de este sábado su chance de seguir con vida en la Copa del Mundo. En el estadio de Tokio, el mismo escenario en el que perdió con Francia en el debut, enfrentará a Inglaterra en un partido que será a todo o nada ya que el único resultado que le sirve es el triunfo. Una derrota implica, lisa y llanamente, una segura eliminación del certamen ecuménico.

El conjunto de la Rosa es uno de los candidatos al título, pero para el ex apertura Felipe Contepomi, sin embargo, ganarle al conjunto de Eddie Jones no es un imposible: “No estamos hablando de un equipo invencible, no son los All Blacks de hace cuatro años. Sí creo que Inglaterra está un escalón arriba de Los Pumas, pero lo va a tener que demostrar en los 80 minutos”.

“Inglaterra es un equipo muy pragmático, pone presión constantemente, quiere llevarte al juego corto de choque. Por ahí con la presión que significa este encuentro, cada jugador muestra su mejor faceta. Todo puede ser viable”, dijo el hombre de Newman.

Luego, Contepomi se refirió a la racha de diez derrotas consecutivas que Los Pumas pudieron cortar ante Tonga y señaló: “Empiezan a jugar los nervios y así como el ganar es un hábito, el perder también se puede transformar en un mal hábito. Pero como siempre se dice, cada partido es un mundo nuevo y el partido ante Inglaterra será una definición de todo”.

En cuanto a lo que vio del Mundial, el entrenador de Leinster irlandés analizó: “La derrota de Irlanda fue sorpresiva, pero lo de Japón viene siendo importante desde hace algunos años. Ya no son más un proyecto a futuro”.

También se dio un tiempo para hablar de la actualidad del rugby argentino: “Hace 4 años que la UAR decidió tener rugby profesional en Argentina y hoy en día esa estructura no está consolidada al 100%, va creciendo año a año en un proceso que suele ser largo. Si uno lo compara con otros países estás 15 años atrasado y particularmente a Los Pumas es el primer mundial al que llegan con competencia de Súper Rugby”.

“Habría que ver si en otros países planificaron su temporada de Súper Rugby en función del Mundial de manera diferente a como se hace en Argentina, muchos tienen 15-20 años de experiencia en el rugby internacional”, concluyó Contepomi.

Para el encuentro, que comenzará a las 5 (hora argentina) Ledesma realizó dos cambios con respecto al último partido ante Tonga: el paranaense Javier Ortega Desio será el octavo titular en reemplazo de Tomás Lezana, que estará en el banco de suplentes, y Lucas Mensa ocupará el lugar de Nicolás Sánchez de la semana pasada y así tendrá la posibilidad de tener su debut absoluto en un Mundial.