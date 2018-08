Los Pumas se quedaron sin nafta ante los Springboks

La Selección Argentina de rugby, Los Pumas, no tuvieron el arranque esperado en el Rugby Championship: en Durban, cayeron 34-21 ante Sudáfrica en el primer partido de Mario Ledesma como entrenador del seleccionado. En el equipo argentino fueron titulares los entrerrianos, Javier Ortega Desio y Marcos Kremer. Ambos tuvieron una actuación aceptable ante una potencia.





El primer tiempo de Los Pumas fue esperanzador. El seleccionado argentino presionó bien arriba en cada jugada y ahogó los ataques rivales. Además, hubo paridad en el contacto ante uno de los equipos más físicos del mundo.





Un buen kick de Nicolás Sánchez, capturado por Boffelli en los aires y finalizado por el propio tucumano y una rápida recuperación (firmada por Matera) fueron los tries de Los Pumas en la primera parte, en la que se fueron 14-10 arriba.





El arranque del complemento fue demoledor para Los Pumas: los veloces wingers sudafricanos aprovecharon sus oportunidades y encaminaron el triunfo Bok. Dyantyi, primero, y luego Mapimpi (en dos ocasiones) llevaron el marcador a 27-10.





Cuando el partido parecía definido, el debutante Damian Willemse erró un pase en su campo y Moroni interceptó para devolver la vida a Los Pumas y dejar el marcador a sólo seis puntos.





Fueron apenas un puñado de minutos los de la ilusión argentina: pasada la media hora, Faf de Klerk apoyó el sexto try de los Springboks y sentenció la historia en el Kings Park de Durban.









SINTESIS:





SUDÁFRICA (34): 1- Tendai Mtawarira, 2- Malcolm Marx, 3- Frans Malherbe, 4- Eben Etzebeth, 5- Pieter-Steph du Toit, 6- Francois Louw, 7- Siya Kolisi (c), 8- Warren Whiteley, 9- Faf de Klerk, 10- Handré Pollard, 11- Aphiwe Dyantyi, 12- André Esterhuizen, 13- Lukhanyo Am, 14- Makazole Mapimpi, 15- Willie le Roux.





Cambios: ST: 12' Steven Kitshoff por Mtawarira, 17' Thomas du Toit por Malherbe, 18' Thomas du Toit por Malherbe, 20' Marco van Staden por Louw, 23' Damian Willemse por Esterhuizen, 25' Bongi Mbonambi por Marx, 33' Lionel Mapoe por Am, 34' Embrose Papier por Dyantyi,

Entrenador: Rassie Erasmus.









LOS PUMAS (21): 1-Nahuel Tetaz, 2-Agustín Creevy, 3-Juan Figallo, 4-Guido Petti, 5-Matías Alemanno, 6-Pablo Matera, 7-Marcos Kremer, 8-Javier Ortega Desio, 9-Gonzalo Bertranou, 10-Nicolás Sánchez, 11-Ramiro Moyano, 12-Bautista Ezcurra, 13-Matías Moroni, 14-Bautista Delguy, 15-Emiliano Boffelli.





Cambios: ST: 10' Santiago García Botta por Tetaz y Tomás Lezana por Matera, 14' Tomás Lavanini por Alemanno, 23' Santiago Medrano por Figallo y Martín Landajo por Bertranou, 32' Diego Fortuny por Creevy,





Entrenador: Mario Ledesma.





PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 7' Try de Am (SA), 15' Try de Sánchez convertido por él mismo (LP), 27' Try de Matera (LP), 32' Try de Dyantyi (SA).





Resultado parcial: Sudáfrica 10-14 Los Pumas





PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 2' Try de Dyantyi convertido por Pollard (SA), 9 y 13' Tries de Mapimpi (SA), 26' Try de Moroni convertido por Sánchez (LP), 31' Try de De Klerk convertido por Pollard (SA),

Estadio: Kings Park, Durban

Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda)

Árbitros asistentes: Angus Gardner (Australia), Andrew Brace (Irlanda).

TMO: Simon McDowell (Irlanda).