Los Pumas quebraron la mala racha con un notable triunfo ante Italia

pumas1.jpg Foto: gentileza @ScrumESPN

El seleccionado argentino de rugby los Pumas , derrotó este sábado a su par de Italia por 31 a 15 y -de esa manera- sumó su segundo triunfo en la temporada, además del primero en la gira por Europa, que finalizará el sábado próximo en un duelo con Irlanda.El partido disputado en el estadio Artemio Franchi de la ciudad de Florencia, con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper, tuvo un parcial favorable para el combinado local por un ajustado 9-8.Con este triunfo, el equipo dirigido por Daniel Hourcade cortó una racha de siete derrotas consecutivas, resultado que le otorga un respiro y una sonrisa, aunque su nivel de juego exhibió un claro retroceso, en relación al tropiezo del pasado fin de semana ante Inglaterra (8-21) en Londres.El seleccionado argentino marcó tres tries conquistados por el debutante Sebastián Cancelliere, el octavo Marcos Kremer y el fullback Joaquín Tuculet.En tanto, Nicolás Sánchez aportó tres penales y dos conversiones. Además, el ingresado temporalmente Juan Martín Hernández sumó otro penal.Los Pumas, en su gira por Europa, debutaron el sábado pasado con derrota en Twickenham ante el representativo de Inglaterra. Y la serie finalizará el sábado 25 en un duelo con Irlanda, en el Aviva Stadium en la ciudad de Dublin, desde las 14.30 hora argentina.El equipo albiceleste cumplió una deslucida actuación en su funcionamiento colectivo, con fisuras en el line y scrum, más un claro déficit en la obtención de la pelota y la disciplina.El mejor pasaje de Los Pumas se dio en los últimos 15 minutos del encuentro que sometió a la defensa italiana para -de esa manera- marcar los tries de Kremer y Tuculet para quedarse con el triunfo.En la primera parte, a Los Pumas le faltó creatividad y paciencia para hilvanar jugadas en ataque frente a un rival que solamente atinó a dar batalla en las formaciones fijas.Italia logró un parcial favorable, al aprovechar las infracciones argentinas y el medio apertura Carlo Canna facturó con tres penales.En la parte complementaria, el juego deslucido fue cambiando en el marcador con los penales de Sánchez (llegó a 599 puntos y se erigió en el segundo máximo anotador de Los Pumas, después del legendario Hugo Porta). Recién en el final, Argentina selló el triunfo con un mejor pasaje de juego.El déficit más preocupante de Los Pumas fue su falta de creatividad a la hora de atacar y la indisciplina que le permitió a la "Azzurra" mantenerse a tiro, más por errores ajenos que por méritos propiosEl seleccionado argentino luego del Mundial Inglaterra 2015 (finalizó cuarto) acumuló 16 derrotas en 20 encuentros.En esta temporada, el seleccionado argentino suma 11 partidos jugados con dos triunfos (ante Georgia, por 45 a 29, el pasado 24 de junio) y nueve derrotas, todas ante equipos que integran el Tier 1.En el torneo Rugby Championship cayeron en sus seis presentaciones frente a los seleccionados de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. También sufrieron tres traspiés frente a Inglaterra.En el seleccionado argentino, el hooker y capitán Agustín Creevy cumplió su test match número 70 con la camiseta argentina , en tanto que el wing de Hindú, Sebastián Cancelliere, debutó al ingresar desde el comienzo en lugar de Ramiro Moyano.En cuanto al historial, Argentina e Italia jugaron en 22 ocasiones con ventaja para Los Pumas, con 16 triunfos, 5 derrotas y un empate.Son siete los triunfos argentinos consecutivos, ya que los europeos no ganan desde junio de 2008, cuando sorprendieron y ganaron en Córdoba por 13-12: Jayden Hayward; Leonardo Sarto, Tommaso Boni, Tomasso Castello y Mattia Bellini; Carlo Canna y Marcello Violi; Sergio Parisse (capitán), Abraham Steyn y Francesco Minto; Dean Budd y Marco Fuser; Simone Ferrari, Luca Bigi y Andrea Lovotti. Entrenador: Conor O' SheaIngresaron: Leonardo Ghiraldini, Federico Zani, Dario Chistolini, Federico Ruzza, Giovanni Licara, Tito Tebaldi, Ian McKinley, Matteo Minozzi.: Santiago García Botta, Agustín Creevy (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Manuel Leguizamón; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Santiago González Iglesias, Matías Orlando y Sebastián Cancelliere; Joaquín Tuculet. Entrenador: Daniel Hourcade.Ingresaron: Julián Montoya, Lucas Noguera Paz, Enrique Pieretto, Guido Petti, Benjamín Macome, Gonzalo Bertranou, Juan Martín Hernández y Matías MoroniTantos en el primer tiempo: 11m. penal de Hernández (A), 13m., 20m. y 32m. penales de Canna (I), 27m. try Cancelliere (A). Resultado parcial: Italia 9- Argentina 8Tantos en el segundo tiempo: 5m., 14m. y 19m. penales de Sánchez (A), 8m. penal de Canna (I), 16m. drop de Violi (I), 28' try de Kremer convertido por Sánchez (A), 36m. try de Tuculet convertido por Sánchez (A). Resultado final: Italia 15- Argentina 31Estadio: Artemio Franchi (Florencia)Arbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)Asistentes: Glen Jackson (Nueva Zelanda) y Pierre Brousset (Francia)TMO: Brian MacNeice (Irlanda)