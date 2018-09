Los Pumas no pudieron con Los All Blacks en Vélez

Los Pumas no pudieron volver a firmar una jornada histórico y cayeron contra los poderosos All Blacks en el José Amalfitani de Liniers por 35-17. El combinado de Nueva Zelanda se consagró campeón del Rugby Championship en esta quinta fecha y se llevaron el título por sexta vez desde que se celebra este formato. En el equipo argentino estuvieron desde el arranque los entrerrianos Javier Ortega Desio y Marcos Kremer.





El representativo argentino había comenzado arriba en el marcador gracias a un penal de Nicolás Sánchez pero la respuesta de los oceánicos fue contundente: try inmediato de Rieko Ioane y posterior conversión de Beauden Barret para revertir el marcador. Cerca de los 17 minutos, Waisake Naholo anotó un ajustado try tras una dura disputa y Barret nuevamente no falló un lanzamiento sencillo.





Un rato más tarde, Codie Taylor golpeó con su rodilla a Bautista Delguy, quien perdió la guinda y fue Ioane quien capitalizó nuevamente la acción para marcar el tercer try del trámite, con la posterior conversión de Barret.





Los neozelandeses estiraron la brecha en el tanteador apenas se inició la segunda parte del duelo con un try de Patrick Tuipulot, que recién había ingresado y sacó de los apuros a los hombres de negro.





Argentina ensayó una reacción al instante: Tomás Cubelli señaló un try con mucho misterio con la correspondiente conversión de Sánchez. Se encendía una mínima esperanza que se agrandaba con el Richard Mo'unga se encargó de apagar la luz de la ilusión con el quinto try de su equipo y Anton Russell Lienert-Brown se encargó de la conversión que selló el definitivo 35-17.





Los comandados por Mario Ledesma cerrarán su participación el próximo sábado 6 de octubre en el Estadio Padre Martearena de Salta ante Australia con la idea de alcanzar su tercera victoria en este certamen, tras haber celebrado contra Sudáfrica en Mendoza y contra los australianos en Nelson.









Formaciones:









Pumas: Nicolás Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Ramiro Herrera, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio, Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez, Matías Moroni, Bautista Ezcurra, Jerónimo De la Fuente, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli. DT: Mario Ledesma.





All Blacks: Karl Tu'inukuafe, Codie Taylor, Ofa Tuungafasi, Sam Whitelock, Scott Barrett, Shannon Frizell, Sam Cane, Luke Whitelock, TJ Perenara, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Sonny Bill Williams, Ryan Crotty, Waisake Naholo y Ben Smith. DT: Steve Hansen