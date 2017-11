Los Pumas no pudieron ante Irlanda

La selección de Argentina de rugby cerró 2017 con una derrota por 28 a 19 ante Irlanda en partido internacional amistoso disputado en el Aviva Stadium de Dublín.





No pudieron los Pumas poner fin a su racha en la capital irlandesa, donde nunca han vencido, y sucumbieron ante un rival que ratificó su poderío tras un año espectacular en el que han ganado a las grandes potencias, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica o Inglaterra.





El encuentro comenzó con el sentido homenaje que hizo la selección a los tripulantes del submarino desaparecido hace diez días. Agustín Greevy, sostuvo una camiseta del equipo con el 44, en referencia a los atrapados en la nave.





Irlanda no tardó en hacerse con las riendas y dos penales de Johnny Sexton encauzaron el choque. Argentina no pudo reaccionar y la ventaja local aumentó con el try de Jacob Stockdale. Al descanso se llegó con 13-0. Otra visita de Stockdale al ingoal argentino, y su posterior conversión, estiró la distancia a un categórico 20 a 0.





Pero los Pumas, con su lucha infatigable, encontraron la recompensa en el try de Joaquín Tuculet transformado a continuación por Nicolás Sánchez. La alegría duró poco porque Stander puso el juego 25-7, pero sobre el cierre los tries de Juan Manuel Leguizamón y Ramiro Moyano hicieron más digna la caída.