Los Pumas jugarían el Sudamericano en Uruguay

El secretario de la UAR brindó un reportaje al programa Super Rugby de la emisora M90 radio de la ciudad de Rosario. El dirigente proveniente de la URBA se refirió a varios asuntos del rugby argentino. Rizzi comentó que la habilitación a los entrenamientos para el fútbol genera expectativas en que el seleccionado argentino de rugby Los Pumas pueda volver a entrenar en las próximas semanas. "La idea es que vuelva a entrenar de cara al Rugby Championship".

"Será una versión concentrada, que está confirmado y será entre noviembre y diciembre. Todavía Sanzaar no confirmó oficialmente el RCH, las fechas ni el lugar a disputarse" explicó Rizzi. Agregó que "es muy probable que se pueda jugar lo del Sudamericano en Uruguay. Tiene todo para garantizar la seguridad. Eso podría ser una opción que tiene el Head Coach de Los Pumas. Si no hay otras opciones y si los calendarios dan, la del Sudamericano puede ser una muy buena opción".

También explicó que "si no se da eso, otra de las opciones es que se viaje antes a Nueva Zelanda y se organicen partidos allí. Para tomar una decisión lo que hay que tener muy en cuenta es la cuarentena que hay que realizar en los diferentes destinos".

El dirigente comentó que “es muy probable que se dé el Sudaméricano, Uruguay está muy buen, y tiene el Estadio Charrúa listo, se puede armar la burbuja sanitaria que es lo que se pide y el corredor sanitario. Hay que ver que opción toma Mario Ledesma". Añadió que “El tema de los periodos de cuarentena, habría que abreviarlos, y ver qué es lo más conveniente, si ir a Uruguay o ir directamente a Nueva Zelanda y ver de jugar un amistoso previo”.

image.png Fernando Rizzi es el secretario de la Unión Argentina y reemplazante de Pichot en World Rugby, y se refirió al futuro de Los Pumas.

A cerca de lo que puede pasar con Jaguares resaltó que "es nuestra intención y sin dudas es nuestro deseo, y no que sea después del Mundial de 2023, queremos que sea en 2022. Esta temporada no pudimos jugar, no había manera de hacerlo. En 2021 todavía no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, cuándo va a aparecer la vacuna y volver a una cierta normalidad, pero esperamos que en 2022 el mundo vuelva a ser lo que era, o por lo menos lo más parecido posible, y que se den las condiciones para volver a jugar en una competencia plena. Hablamos en Sanzaar de no definir como viene los próximos cinco años, y no quedarnos con el status quo, hacer un año de transición en 2021, y en el 2022 volver al Súper Rugby que todos conocimos”.

A cerca de la incorporación de Marcelo Loffreda a Los Pumas como mánager deportivo sostuvo que "veníamos buscando un referente en la integración y en la coordinación de todos los equipos de la UAR, y el "Tano" Loffreda nos parece que es el indicado para este momento, porque es algo que necesitábamos". "Es una una pieza que nos estaba faltando para unir toda la estructura de la UAR.Hay una estructura definida y la idea es que haya una cohesión y un trabajo en conjunto para desarrollar lo que llamamos cultura".