Los Pumas caen ante Nueva Zelanda por las semifinales

Los All Blacks derrotan por 20-6 a Los Pumas, en el Stade de France. Emiliano Boffelli convirtió los dos penales de Argentina. Están en el entretiempo.

Los Pumas dan pelea pero caen ante los poderosos All Blacks.

A los cuatro minutos del primer tiempo, un penal de Emiliano Boffelli adelantó al seleccionado argentino de rugby, pero los All Blacks reaccionaron rápido: a los 10 minutos un try de Jordan convertido por Mo'unga y, seis minutos más tarde, Jordie Barrett marcó otro try para los hombres de negro.