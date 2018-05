Los números de Ribas superan los de Patrón

No es una misión imposible, pero asoma como más que difícil. Retener a Sebastián Ribas está en los planes de los dirigentes y todo Patronato , pero hay números que no cierran o están fuera del alcance del presupuesto.





Los 13 goles convertidos por el uruguayo fueron fundamentales, como las grandes tapadas de Sebastián Bértoli, para mantener en lugar en la Superliga.





Esos tantos convertidos hoy se cotizan y vaya como. Las aptitudes mostradas en el campo de juego hoy el Vikingo, por medio de sus representantes, las hace valer en las oficinas en las que se define su futuro deportivo.





Mucho se puede hablar u opinar sobre el accionar de los dirigentes en lo referente a hacer o no uso de la opción de un porcentaje del atacante, pero está claro que son ellos los que conocen a la perfección la economía o cifras que el club maneja para la próxima campaña futbolística.





Sin entrar en detalles específicos hay una realidad que presagia que Ribas estará lejos del Rojinegro la próxima temporada. Las exigencias económicas del oriental superan lo que se el puede abonar. De un tiempo a esta parte en Patrón se impone la política de "no hipotecar el club por un logro deportivo". Está a la vista que mal no le fue respetando la misma.





El andar de Ribas despertó el interés de otros clubes. Lo más concreto es una oferta de Lanús que le ofrece una remuneración mensual superior a la que el futbolista le pediría al Santo. Otro factor que aleja más aún al Uru del Presbítero Bartolomé Grella.





A pesar de que se defina a las Matemáticas como una ciencia exacta, los números de Ribas no cierran con los de Patronato.





ASAMBLEA. Desde la entidad Rojinegra se informó que la Asamblea General Ordinaria prevista para mañana está convocada para las 19.30. En cuanto al reparto de cargos se dijo que "se designarán después de presentada la lista".





CLÁUSULA DE PAVÓN. La intención de Daniel Angelici es subir la cláusula de rescisión del delantero antes del arranque del Mundial de Rusia 2018. "No nos vamos a ir por la puerta de atrás", avisó Hidalgo, el representante del cordobés.





Boca quiere blindar al delantero Cristian Pavón, una de sus máximas figuras, y piensa en elevar su cláusula de rescisión de 30 a 50 millones de dólares antes que arranque el Mundial de Rusia 2018. Es que seguramente la cotización del cordobés se revalorice con la cita mundialista y Daniel Angelici no quiere llevarse sorpresas.





El representante del jugador, Fernando Hidalgo, ve con buenos ojos la posibilidad de que el club aumente su valor de venta, aunque aclaró que tendrá que venir acompañado por una mejora sustancial en su contrato. "Esto nos llena de orgullo. Si Boca quiere elevar la cifra, tendremos que sentarnos y hablar. Hoy el contrato está licuado", declaró Hidalgo en diálogo con TNT Sports.





Y destacó: "Boca no tiene intención de negociarlo. Cualquier equipo que quiera pedir una cotización se tiene que ajustar a los términos que hay en la cláusula porque no hay un club vendedor. Nosotros nunca vamos a rescindir unilateralmente el contrato. No queremos irnos por la puerta de atrás".





UN NO AL ROJO. Rodrigo Battaglia reconoció el interés del Rojo, pero manifestó que su intención era seguir jugando en Portugal.





Rodrigo Battaglia fue la gran sorpresa de la lista preliminar de 35 nombres que entregó Jorge Sampaoli, aunque luego no tuvo lugar entre los 23 definitivos que irán a Rusia. Su situación en Sporting Lisboa, donde el plantel fue agredido por la hinchada, hizo que Independiente se animara a preguntar por el volante internacional.





"Sporting pidió una suma de dinero que me parece imposible", reconoció el ex-Huracán en diálogo con Sportia. Y a pesar de la cifra, también aclaró: "Hoy en día en mi cabeza no está volver".