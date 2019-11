Los Menores de 15 años van por el título en El Plumazo

La edición número 26 del tradicional Torneo Eduardo Uranga, certamen de rugby que todos los años organiza el club Estudiantes de Paraná, se puso ayer en marcha con los partidos reservado para Menores de 15 años.

La actividad es en las tres canchas disponibles en el anexo de El Plumazo, donde se están en juego cuatro copas: Oro, Plata, Bronce y Cristal. Ayer, fueron los primeros partidos, mientras que hoy se comenzará a la misma hora de ayer (a las 9) y las finales se disputarán desde las 15. Los equipos paranaenses y un buen andar en el torneo.

Los cotejos serán en tiempo reducido, de 12 minutos cada uno y serán controlados por árbitros de la Unión Entrerriana de Rugby.

Estudiantes integró la Zona A junto a Montegrande Negro, Neuquén RC Azul y Tacurú de Posadas. Su debut fue ante los misioneros con victoria por 10 a 0, para luego enfrentaron a Montegrande y también fue victoria por 10 a 7 ycerrar de la fase clasificatoria fue ante los neuquinos. Fue una nueva victoria por 22 a 5.

Por otra parte, Tilcara estuvo en el Grupo D donde se midió ante Taraguy de Corrientes (en cancha 2) y fue con triunfo por 17 a 0; luego con Jockey Club de Salta y también ganó 10 a 7 y por último se midió con Liceo Militar de Buenos Aires y fue una victoria ajustada por 8 a 7.

En el caso de Rowing, formó parte del Grupo E con el representativo Celeste y jugó todos sus partidos clasificatorios en cancha 2. Debutó con victoria ante Liceo de Mendoza por 5 a 0, luego se medió con Santiago Lawn Tennis y fue victoria del Remero por 12 a 3 y luego se midió con La Tablada Rojo de Córdoba y fue triunfo por 7 0.

Por su parte el otro represente de Rowing (Blanco) integró la Zona F. En el debut se enfrentó con Capri de Posadas y fue victoria por 7 a 0; en el segundo partido de la zona se las vio con Tucumán Rugby Club Verde y fue caída paranaense por 52 a 0 y cerró su participación con La Tablada Azul y también fue derrota por 42 a 0.

HINDÚ, CAMPEÓN. Dar vueltas olímpicas es un ritual de cada año para Hindú. No importa si no lo consigue en el torneo de la URBA, donde no se le da hace dos años. Siempre tendrá a mano el Nacional de Clubes para festejar. 2019 no será la excepción . En Don Torcuato, derrotó a Jockey de Rosario por 18 a 13, se consagró pentacampeón del torneo y sumó su 20° título, entre competencias nacionales y locales.